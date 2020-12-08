Свою коллекцию оружия Игорь Алтушкин собирал около 20 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В середине XVIII века в Османской империи сделали несколько невероятно красивых и дорогих кремневых пистолетов, что под страхом смерти запрещалось брать в руки любому, кто не был членом правящей семьи. Их украсили серебром и редкой красоты кораллами. Чтобы достать их со дна Средиземного моря, несколько храбрых юношей-ныряльщиков отдали свои жизни.

Никто уже не помнит тех юношей, да и эти кораллы уже вымерли. Но пистолеты остались. И их всего две пары на весь земной шар. Одна лежит в музее Кремля – подарок короля Черногории императору Александру I. Вторая находится в частной коллекции оружия главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Увидеть эти пистолеты в Кремле, пожалуй, даже проще, ведь получить приглашение на осмотр частной коллекции может далеко не всякий.

Частная коллекция оружия хранится на одном из этажей спортивно-стрелкового комплекса «Архангел Михаил» неподалеку от Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но «Комсомолке» повезло – мы оказались среди тех, для кого открылись двери частной коллекции. Примерно в 10 километрах от центра Екатеринбурга среди густых уральских лесов и элитных коттеджных поселков есть спортивно-стрелковый комплекс «Архангел Михаил». Именно здесь, только двумя этажами ниже под землей хранится личный арсенал долларового миллиардера. (По данным Forbes, Игорь Алтушкин входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивают в 3,1 миллиард долларов - Прим. Ред). Более 1500 экземпляров, которые он собирал на протяжении 20 лет!

- Игорь Алексеевич увлекается практической стрельбой и всегда интересовался историей, - объясняет хранитель частной коллекции Николай Соболев (этот человек не только следит за коллекцией, но и помогает ее пополнять – Прим. Ред.). – А когда ты увлекаешься историей, ты хочешь иметь ее часть у себя. Первый предмет в его коллекции – винтовка Мосина времен Великой Отечественной войны. Он специально искал ее по номеру и по году выпуска. С нее все и началось.

Коллекция действительно поражает. Двуствольные револьверы, из которых южане палили по северянам во время Гражданской войны в США, стреляющие джентльменские трости, копья-пистолеты для убийств боевых слонов и огромное количество раритетных пулеметов, гранатометов, автоматов и пистолетов. Все оружие демилитаризировано. То есть стрелять из него уже нельзя. Рассказываем о самых удивительных экспонатах.

ШПИОНСКИЕ КОЛЬЦА

Смертельно-опасное украшение, которое в XIX веке часто можно было встретить на тонких пальчиках шпионок в Европе. С виду вроде бы просто кольцо, а на самом деле – крохотный револьвер, стреляющий отравленными пулями. На каждом из них гравировка Femme fatale, в переводе с французского «Роковая женщина». Такие кольца агентессы надевали, когда штаб поручал им очаровать и ликвидировать какого-нибудь мужчину.

Боевую часть кольца-револьвера шпионки до поры до времени прятали на внутренней стороне ладони. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мадемуазель рекомендовалось назначать свидания с объектом, который нужно ликвидировать, на летней веранде ресторана, чтобы фоновые звуки перекрывали звук выстрела, - объясняет Николай Соболев. - Боевая сторона оружия находилась на внутренней стороне ладони. Мадемуазель присаживалась за столик и на край клала сумочку. В ходе общения она задевала ее. Сумочка падала, джентльмен нагибался, чтобы ее поднять.

В этот момент шпионка поворачивала кольцо так, чтобы боевая часть оказалась на внешней стороне ладони. Она взводила механизм и нажимала на курок, когда ни о чем не подозревающий джентльмен поднимался из-под стола. Пуля попадала в кожу лица или шеи, после чего яд за 3-5 секунд убивал жертву.

КЛЮЧ-РЕВОЛЬВЕР

С помощью таких ключей женщины Пруссии в XIX веке защищались от грабителей и воров, которые подкарауливали их у дверей, когда те возвращались домой. На требование «Открывай!» женщина равнодушно доставала из кармана с виду бы обычный ключ, а потом хладнокровно стреляла из него в преступника.

Револьверы, замаскированные под ключ, производились разных форм и размеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОПАСНЫЕ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

Эти вилка и ножик были сделаны на заказ в Германии в середине XVIII века. Предмет из эпохи, когда дилижансы были самым доступным междугородним транспортом. В пути на них часто нападали грабители, поэтому иметь при себе что-нибудь стреляющее было жизненно необходимо для каждого пассажира-путешественника.

Кремневые пистолеты, которые еще и вилка с ножом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ В ПЕРЕГОВОРАХ С ПИРАТАМИ

Штатное оружие капитана пиратского корабля XVII-XVIII века. Называется «Рука смерти». Сделан во Франции. При нажатии на курок давало залп свинцовыми шариками сразу из всех дул. С помощью такого оружия капитаны гасили бунты на своих кораблях, одним выстрелом убивая сразу нескольких недовольных моряков, ворвавшихся к ним в каюту. Суровые были времена.

Залп производился одновременно из всех дул. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОРУЖИЕ ОХОТНИКА НА ВАМПИРОВ

В XVIII веке люди верили в вампиров, так же, как и в ведьм. И ходили по земле тогда профессиональные истребители вампиров. В своем ремесле пользовались они вот такими чемоданчиками.

- Внутри лежал пистолет, стреляющий серебряными пулями, распятие, четки, молитвенник, ножницы для отрезания ногтей у вампира, клещи для вырывания клыков, зеркало, чтобы проверить, отражается человек или нет, святая вода, святая земля, колья и молоток, - перечисляет хранитель частной коллекции.– И пузырек из-под кокаина. В те времена наркотик продавали в качестве лекарства.

Набор профессионального охотника на вампиров XVIII века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Второй мировой войны посмотреть на такие чемоданчики можно было в музее Ватикана. Потом их оттуда убрали, открестившись от прошлого. Конкретно этот чемоданчик до того, как попасть в частную коллекцию хранился у одного коллекционера из Франции. Он был куплен примерно за $2000.

ПИСТОЛЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ПОВТОРИТЬ

Кремневые пистолеты, сделанные в Османской империи в середине XVIII века. Уникальный экспонат. Есть только в двух музеях на планете. Один из них – музей Кремля. Туда такие пистолеты попали, когда король Черногории сделал подарок Александру I. Второе место, где можно полюбоваться такими пистолетами, собственно, частная коллекция Игоря Алтушкина. Украшены серебром и кораллами, которые уже не существуют в природе. В Османской империи владеть таким пистолетом мог только член правящего дома.

Оранжевые лепестки - это кораллы, существовавшие в середине XVIII века. Сейчас в природе их уже не встретишь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один удивительный экземпляр – это кремневый пистолет, который 300 лет назад принадлежал одному из членов гвардии янычаров в Османской империи, то есть личному охраннику султана. Его рукоять это еще и кинжал. Но уникален он по другой причине. Слегка желтоватая поверхность это не дерево, а человеческая кость. А если точнее, то кость женщины. Как объяснил хранитель коллекции, в XVIII веке в Османской империи не было четкого понимания того, есть ли у женщины душа. Из-за этого считалось не зазорным использовать женские кости для… декорирования оружия, например.

Кремневый пистолет XVIII века, декорированный человеческой костью. Когда-то он принадлежал одному из личных охранников султана в Османской империи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНКВИЗИТОРА

Это и топор, и пистолет, и произведение оружейного искусства. Штатное оружие служителя Святого Отдела Расследований Еретической Греховности. С таким оружием оперативники инквизиции охотились на маньяков в конце XV века в Испании. Сам по себе этот топор-пистолет был заменой служебному удостоверению.

Испанский пистолет-топор XV века. Таким оружием пользовались служители Святого Отдела Расследований Еретической Греховности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ BIRA М1885

Эта махина в конце XIX века защищала рубежи Непала. Пулемет, так называемого, первого поколения. Местные мастера на службе у армии сами сконструировали его, когда англичане, до того снабжавшие Непал вооружением, отказались поставлять его армии пулеметы.

- Это первый в мире пулемет, где использована система подачи патронов с диска, - говорит Николай Соболев. – Наша коллекция – одна из немногих в мире, которая может показать его.

Скорострельность пулемета Бира зависела от силы рук стрелка. Чем быстрее тот крутил специальную ручку, тем чаще пули вылетали из дула. Конечно, управиться в одиночку с такой махиной невозможно. Ее обслуживал целый расчет из солдат. Один наводил на цель, другой крутил ручку, третий смотрел в бинокль и поправлял других. Кстати, каждая гильза для пулемета вытачивалась вручную.

Непальская Bira M1885 позапрошлого столетия - первый в мире пулемет, где использована система подачи патронов с диска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШТУРМОВАЯ ВИНТОВКА МКБ 42

Уникальный экспонат из коллекции, который больше нигде в мире и не найдешь. Самая ранняя версия немецкой штурмовой винтовки, которую Германия создала в 1942 году и самая молодая из доживших до наших дней МКБ 42. Конкретно этот экземпляр был выпущен пятым по счету. Но интересен этот экспонат еще и тем, что его лично держали в руках сначала Адольф Гитлер, а затем и Иосиф Сталин. Первый взял пятую по счету МКБ 42, когда немецкие генералы принесли ее, чтобы показать новую разработку, а в руки ко второму она попала уже после Победы.

Штурмовая винтовка МКБ 42 (верхняя), которая в свое время побывала в руках у Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- После того, как эту винтовку показали Гитлеру, ее убрали в музей фирмы Хеншель, создавшей ее. А в 1945 году генерал Серов, который руководил трофейными командами, посетил этот музей и изъял ее, - объясняет хранитель коллекции.

Согласно воспоминаниям современников, после парада Победы в СССР был проведен показ трофейного вооружения, вывезенного из Германии. Иосиф Сталин тогда подошел к МКБ 42 и, оценив ее, сказал: «Нам, товарищи, нужен такой же, только лучше».

МЕЧ, УКРАШЕННЫЙ ДРЕВНЕРИМСКИМИ МОНЕТАМИ

Этот меч тоже относится ко временам Второй мировой войны. Личный подарок, который Бенито Муссолини сделал Адольфу Гитлеру, когда последний посетил Рим. Создан такой меч был по заказу. В рукоятку встроены две древнеримские монеты. После войны он оказался у американцев, но затем был продан назад в Европу, а сейчас находится в частной коллекции.

- Одна из наших задач – возвращение трофеев. Мы возвращаем то, что забрали у нас. Это определенная миссия, - объясняет хранитель частной коллекции.

Меч, который Бенито Муссолини подарил Адольфу Гитлеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕЧ ПРАВИТЕЛЯ ИСПАНИИ

Клинок этого меча украшают гербы всех провинций испанских земель. А в оформлении используются золото, бриллианты, жемчуг и сапфиры. Он принадлежал Франсиско Франко, так называемому каудильо Испании, который в 1936 году организовал военный переворот и правил в стране следующие 39 лет.

- Этот меч называется «Меч победы над коммунизмом», - уточняет хранитель.

Перед тем как попасть в частную коллекцию, он хранился в семье Франсиско Франко.

Меч, принадлежавший Франсиско Франко, правившему Испанией с 1936 по 1975 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как раритетное оружие попало в частную коллекцию?

Редкие экспонаты в частные руки попадают несколькими способами. Первый – каталоги аукционных домов, которые периодически продают раритетные предметы тому, кто предложит лучшую цену. Собственно, это самый распространенный случай – большинство экспонатов попали в частную коллекцию Игоря Алтушкина именно через аукцион.

Второй способ – через других ценителей уникальных экспонатов. Дело в том, что частных коллекционеров такого уровня в мире не много и они все знают друг друга. И частные коллекционеры тоже выпускают каталоги своих коллекций, чтобы все знали, у кого и какой интересный раритет есть в наличии. Остальное уже вопрос того, как два коллекционера договорятся между собой – будет ли это обмен одного экспоната на другой, или покупка.

Третий способ – приобретение экспоната у семьи, в которой он переходил из поколения в поколения.

Кроме того некоторые экспонаты могут просто подарить. Например, знаменитый российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подарил Игорю Алтушкину восточную саблю, с ножнами, украшенными мозаикой. Сейчас она также находится в частной коллекции.

Самая верхняя сабля была подарена Игорю Алтушкину российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше мастера очень любили сочетать холодное и огнестрельное оружие в одном устройстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крест-пистолет испанского миссионера XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кремневый пистолет конца XVIII века. В его узорах сокрыта история семьи, владевшей им. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уникальный экспонат. Таких всего два в мире. Один находится в королевском музее Лиссабона в Португалии, второй здесь. Штурмовой карабин. Идея знаменитого семейства Борджиа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подборка из Маузеров разных стран. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Окопный перескоп (вверху). Использовался немцами в годы Великой Отечественной войны, чтобы вести огонь из окопа, но не высовываться из него самому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пулемет, участвовавший в подавлении Боксерского восстания в Китае. Таких осталось всего три в мире. Два из них располагаются в Северной Америке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пистолет, стрелявший отравленным порошком. Как и кольца-револьверы, использовался шпионками позапрошлого столетия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Французский пистолет-кастет XIX века. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В позапрошлом столетии заряженные пистолеты могли прятать даже в книгах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот маленький пистолет японские гейши любили прятать в складках своей одежды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три в одном: и револьвер, и кастет, и нож. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Револьвер-фонарь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портмоне со встроенным револьвером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карманный шпионский пистолет Протектор, использовавшийся в Конфедеративных Штатах Америки в 1860-е. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие экспонаты - настоящее произведение оружейного искусства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Велодоги - карманные револьверы, с помощью которых велосипедисты XIX века в парках отстреливались от стай уличных собак. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Установка для противовоздушной обороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двуствольный револьвер, использовавшийся в Конфедеративных Штатах Америки в 1860-е. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сверху – ружье короля Венгрии Фердинанда II. Посередине – французское офицерское кавалерийское фитильное ружье середины XV века. В мире осталось всего два таких. Второе находится в Лувре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий сверху экспонат это итальянский карабин XVII века, сделанный по чертежам Леонардо да Винчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третье сверху копье, объединенное с пистолетом, в XVIII веке использовалось в Британской Индии для убийства боевых слонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стреляющие трости XIX века из Англии и Франции. Фото: Алексей БУЛАТОВ