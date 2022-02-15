Краснознаменная группа стояла на Плотинке до 2013 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вернулся к вопросу о судьбе Краснознаменной группы. Эта композиция была установлена на Плотинке в 1973 году. Она символизировала подвиг свердловчан во время Великой Отечественной войны. В 2009 году с нее сняли орден Ленина, а в 2013-м и вовсе убрали саму группу, чтобы поставить часы, отсчитывающие дни до начала Олимпийских игр в Сочи.

Многие горожане высказывались за возвращение Краснознаменной группы на историческое место. Но оказалось, что это не так-то просто. Мол, состояние плотины оставляет желать лучшего, а на ее ремонт нужно 60 миллионов рублей. В декабре глава города Алексей Орлов предложил провести обсуждения, чтобы решить, куда ее все-таки установить.

Заседание проходило в Музее истории Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А МОЖЕТ НЕ ВОЗВРАЩАТЬ?

К этому вопросу вернулись 15 февраля на Совете по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (он же Совет неравнодушных граждан). Как рассказал мэр города Алексей Орлов, сейчас Краснознаменная группа находится на реставрации. Работы завершатся в марте. А вот нужно ли ее возвращать на Плотинку вопрос – открытый.

- Это гидротехническое сооружение, а закон о них вышел гораздо позже, чем устанавливали Краснознаменную группу. Это теперь особо опасный объект, - объясняет градоначальник. – Понятно, это не многотонная конструкция, но нагрузка на основание гидротехнического сооружения будет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов возглавлял заседание Совета неравнодушных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова рассматривают три места. Первое место – на повороте Челюскинцев напротив центра управления перевозок. Второе – на пересечении Гагарина и проспекта Ленина. И третье – историческое, на Плотинке.

Вариант размещения Краснознаменной группы на улице Челюскинцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но на Совете обсуждали не только место, куда можно вернуть композицию, но и стоит ли ее вообще возвращать.

- А нет варианта, вообще ее не возвращать? - поинтересовался журналист Богдан Кульчицкий. - Это какой-то постоянный способ говорить о чем-то не представляющем предмет дискуссии. Пересуды на ровном месте. Давайте в будущее смотреть.

- Брежневская архитектура бесценна, ей любуются в Лондоне, - вступил в спор екатеринбургский дизайнер Евгений Фатеев. - Это, безусловно, ценный памятник советского монументализма. Зачем нам убивать Красный Свердловск?

Максим Путинцев предложил установить Краснознаменную группу в Музее истории Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРНУТЬ НУЖНО ВСЕ ИСЧЕЗНУВШИЕ ПАМЯТНИКИ

Звучали мнения и о том, что Краснознаменной группе место только в музее.

- Это рамка для ордена Ленина. Ордена нет, а рамка осталась, - считает радиоведущий Максим Путинцев. - Если восстанавливать, надо мыслить более современно, а не говорить, что это советский модернизм и давайте на него молиться.

- Если это рамка для картины, почему это горячая тема? Эта тема не имеет отношения к идеологии. Она имеет символическое значение. Она имеет значение больше, чем стела Европа-Азия, - парировал ему культуролог Георгий Цеплаков. - Я был на двух архитектурных выставках в Москве. Одна про советское наследие, другая про будущее. На обеих обсуждали Краснознаменную группу!

Еще один вариант размещения Краснознаменной группы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Георгий Цеплаков отметил, что композиция должна стоять на возвышении, так как сделана она по эллинистическому принципу - ее нужно обходить с разных сторон, чтобы оценить. Поэтому лучшее место ей все-таки на Плотинке.

- Неустановка Краснознаменной группы – станет общественным расколом! - уверен Цеплаков.

- Мы видим в этом город или идеологию? Города здесь практически нет, - возразил депутат Гордумы Константин Киселев. - Какое бы место мы не выбрали, все равно будет раскол не по линии «Городу хорошо/Городу плохо».

Депутат Гордумы Константин Киселев отметил, что вопрос о возврате Краснознаменной группы может спровоцировать раскол в обществе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкант Евгений Горенбург сказал, что помимо Краснознаменной группы нужно поискать другие памятники, ушедшие с улиц Екатеринбурга, и сделать из них парк культуры.

- Были шикарные Жабы. Был мальчик с рыбой. Был фонтан на улице Ленина во дворе рядом с Восточной… тоже куда-то пропал. Если они найдутся, будет здорово. И Краснознаменная группа будет жить и остальные памятники, - сказал Евгений Горенбург.

Евгений Горенбург (справа) предложил сделать парк со всеми старыми скульптурами города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоговое решение на Совете принято не было.

- Каждую неделю в почте обращения - когда будет восстановлена Краснознаменная группа, - подытожил Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. - Очень хорошая идея - парк скульптурной композиции прошлого. Давайте мы ее осмыслим. То, что касается сохранения этой скульптурной композиции, это уже сделано.

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