Почти полмиллиона просмотров: уральский священник на лыжах покорил ТикТок

Ролик снят в городе Верхотурье. Фото: кадр с видео Никиты Зеленюк

Ночь. С черного неба хлопьями падает белый снег. Свет уличных фонарей выхватывает снежинки из темноты. На улице никого, и лишь священник в рясе, развевающейся на ветру, едет сквозь пургу на лыжах. Это кадры с ролика, который сейчас завоевывает ТикТок. К настоящему моменту у него уже 455 тысяч просмотров. Снят он в уральском городе Верхотурье. А батюшка на записи – настоятель местного Свято-Троицкого собора, иерей Владимир Иванов.

С помощью эффектного видеоролика он решил поздравить всех с днем Собора Екатеринбургских святых.

- Когда-то я на лыжах бегал в Екатеринбурге на учебной спортивной базе Динамо, - рассказывает в ролике иерей Владимир Иванов. - Коротко – биатлон. Заходил в храм в честь священномученика Петра, митрополита Крутицкого. Через это пришел к вере. И постепенно поступил в семинарию, потом стал священником. Сейчас являюсь настоятелем Свято-Троицкого собора Верхотурья и продолжаю бегать на лыжах, только сейчас уже на другой святой земле – в духовной столице Урала. Всех с праздником. Вставайте на лыжи, приходите в храм, молитесь богу и будет счастье.

Ролик отцу Владимиру помог записать предприниматель из Верхотурья Никита Зеленюк, который выпускает мыло по старинным рецептам - на основе козьего молока.

- Отец Владимир позвонил, сказал: «Пойдем запишем ролик», - рассказывает «Комсомольской правде» Никита Зеленюк. - Я взял камеру, стабилизитор и приехал к нему. Он говорит, давай я на лыжи встану. Я сам удивился, когда увидел, как хорошо отец Владимир катается.

Запись с поздравлением потом они опубликовали на странице отца Владимира Вконтакте. А вот собравший почти полмиллиона в ТикТок ролик опубликовал уже совсем другой человек, перемонтировав оригинал.

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