С гарпуном на щуку: на Урале батюшка увлекся подводной охотой

Аквалангом отец Иоанн не пользуется. Он может задержать дыхание на 2 минуты 15 секунд. Фото: Виталий Савкин

Свой приход жители села Большебрусянское в шутку называют байкерским. В храм здесь в основном ходит молодежь и многие, включая священнослужителей, ездят на мотоциклах. Отучились на права, чтобы не отставать от настоятеля.

- У нас активный молодежный приход, все единомышленники. Любим погрузить принадлежности на мотоциклы и махнуть куда-нибудь в поход по лесам и горам, куда не всякий джип заедет, - рассказывает Иоанн Лозовой, настоятель Храма Вознесения Господня.

А вот в чем за настоятелем многим не угнаться, так это в умении наловить рыбы для ухи, которую в поездке обязательно готовят на привале. Пока одни стоят у берега с удочкой, отец Иоанн надевает гидрокостюм, ласты, маску с дыхательной трубкой и с гарпуном наперевес погружается в пучину. Он, наверное, один из немногих священников в России, с которым можно и о душе поговорить и о том, как щуку изловить.

В Храме Вознесения Господня отец Иоанн служит с 1998 года. Фото: vk.com/hrambb

ВЫУЧИЛСЯ НА ЗУБОТЕХНИКА, НО СТАЛ СВЯЩЕННИКОМ

Интерес к подводной охоте у отца Иоанна появился еще в детстве, когда он даже не задумывался о том, что однажды будет проводить службы в храме. Ему 46 лет. Он родился в Полевском, но часто ездил с родителями к родственникам мамы в Мариуполь, где семья много времени проводила у моря.

- Потом в отрочестве, когда мне было 12 лет, так получилось, что отец с коллегами по Северскому трубному заводу отправился строить заводскую базу отдыха на озере Иткуль в Челябинской области, - рассказывает Иоанн Лозовой. - Отец строил, мы с мамой к нему приезжали. Под базу отдыха там выделили уникальное место на самой большой косе – укромную заводь. Ветра нет. Много плавучих островов, причем на одном из них даже карликовая береза росла, ее корни на три метра уходили под воду.

Живописные глубины озера Иткуль увлекали не на шутку. Первое время он просто нырял с маской и трубкой, но вскоре начал возвращаться на берег с первой добычей.

- Там была дикая местность. Много живности обитало и особенно раков. Их горстями можно было собирать. Они не сильно щипали за пальцы, - вспоминает Иоанн Лозовой. – Потом на море со мной это злую шутку сыграло. Я думал, что и крабы также будут клешнями лишь слегка щипать, но один из них как вцепился… Боль была очень сильная.

Потом кто-то из отцовских друзей привез гарпун, и простой сбор раков со дна превратился в настоящую подводную охоту. Причем в этом деле, как оказалось, важно не только количество набитой рыбы, но и соблюдение правил.

- Охота происходит без акваланга, потому что с аквалангом это уже не охота, а браконьерство, так как у дайвера с ружьем и у рыбы создаются неравные возможности, - отмечает отец Иоанн. - К тому же погружение без акваланга требует определенного рода закалки: задержать дыхание, суметь затаиться…

Гарпун бьет рыбу наверняка, говорит отец Иоанн. Но все равно нужно еще суметь подобраться к ней. Фото: Виталий Савкин

Но есть и чисто технические нюансы – к той же щуке невозможно приблизиться, если на тебе акваланг, от которого поднимаются пузыри.

С годами юношеское увлечение подводной охотой на время забылось. После школы Иоанн Лозовой поступил в Медицинский колледж в Серове. Он выучился на зуботехника, но вскоре после выпуска решил посвятить себя духовной службе и поступил в семинарию в Екатеринбурге.

- Мы были самым первым набором в семинарии Екатеринбургского духовного училища, - вспоминает отец Иоанн. – В 1998 году я был рукоположен и направлен в служение в село Большебрусянское.

В «НУЛЕВЫХ» ПРИ ХРАМЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КАФЕ

Первое время в конце «девяностых» было очень сложно обустроить быт, вспоминает отец Иоанн. Жить с супругой приходилось в домике, который был совсем не готов к зиме.

- Зима тогда свирепая была – до -55 градусов сразу с ноября. Лед стал выступать в углах дома. Но я по духу был авантюрист. И моей спутнице это тоже было по духу. Пока молодые были, оно даже как-то романтично воспринималось: «Ничего, прорвемся!», - рассказывает Иоанн Лозовой. – Строились, потом дети появились. У нас их теперь шестеро.

Развивался и храм Вознесения Господня. Пару месяцев назад многие писали о батюшке, открывшем кофейню при храме в городе Заречном. Но в селе Большебрусянское говорят, что такая кофейня была у них при храме еще в 2009-м.

- Это было православное кафе «У храма». Мы сами его сделали. Была тоже кофемашина, - вспоминает Иоанн Лозовой – У нас тогда хорошая выпечка делалась. Даже из города приезжали за ней, по Интернету заказывали. Потом уже перед ковидом сложнее все стало и пришлось это направление свернуть.

Лишь в 2014-м отец Иоанн снова смог вернуться к увлечению юности – подводной охоте. Всегда, отправляясь с семьей на море, он брал с собой маски и ласты, чтобы понырять. Но на Черном море однажды из-за бури со дна поднялась холодная вода. Чтобы окунуться пришлось покупать гидрокостюм.

- А в нем под водой можно находиться дольше. А раз я дольше под водой, значит надо что-то там делать. Купил и острогу для ловли рыбы, - рассказывает отец Иоанн.

В гидрокостюме не так холодно - можно проводить в воде больше времени. Фото: Виталий Савкин

Острога это такое приспособление, напоминающее вилы. С помощью такой человечество ловило рыбу еще до того, как изобрело удочку. Отец Иоанн со знанием дела объясняет, что с нею ты всегда набьешь рыбу, даже щуку. Но с гарпуном интереснее, потому что оно бьет дальше и наверняка. Острога может рыбу и просто подранить.

ЗИМОЙ ПОЙМАТЬ РЫБУ ПРОЩЕ

В соревнованиях по подводной охоте отец Иоанн никогда не участвовал. В этом деле он больше одиночка, хотя иногда отправляется на подводную охоту с детьми. Сыновья сами не стреляют, но помогают быстрее заметить большую рыбу, проплывающую вдалеке. Еще один обязательно сидит в лодке наверху, чтобы помочь уложить в нее добычу.

О том, где лучше всего заниматься подводной охотой отец Иоанн тоже может рассказать. Ведь у каждого водоема свои нюансы. Например, на челябинском озере Аракуль много «лианных» водорослей, в которых рыба легко может спрятаться. А на свердловской реке Нейва вода мутная и нужно ходить с фонарем.

- Самая крупная добыча – щука весом до двух килограмм, - рассказывает священнослужитель. – Кефаль как-то пытался бить на море. Но она очень шустрая. Ласты другого порядка нужны, чтобы успеть подобраться к ней.

Подводной охотой отец Иоанн занимается в теплое время года. Хотя делать это можно и зимой, главное подготовиться – надеть гидрокостюм посолиднее. Говорят, в холодное время даже удобнее, потому что рыба сонная и ее легче бить. Да и вода в реках становится прозрачнее.

Но для отца Иоанна это все-таки больше хобби. Больших заготовок рыбы он не делает – ловит лишь то, что можно приготовить, например, вместе с прихожанами во время похода. Под горячую уху из свежей рыбы, говорят, о глубоких вещах можно побеседовать в более неформальной, даже семейной обстановке.

- Тем более что места у нас очень красивые. Душа раскрывается, хочется быть благодарным, Богу молиться. Это все очень гармонично, - отмечает отец Иоанн.

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