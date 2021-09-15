Уральский священник стал хоккейным арбитром и отучил игроков драться

На лед отец Александр выходит в форме арбитра. Фото: Виталий Савкин

На матчах, которые судит Александр Дубасов, хоккеисты уже не матерятся. И в драку друг с другом стараются не лезть. А если вдруг возникает спор из-за того, что один игрок впечатывает другого в борт, то улаживают они его полюбовно. Просто Александр – настоятель храма. А судейство на матчах для него не только хобби, но и своеобразная возможность перевоспитать игроков.

О своей задаче на хоккейном поле, как священнослужителя, отец Александр говорит так: не прихожан привести на игру, а тех, кто играет, сделать причастными к вере. Фото: Виталий Савкин

УВЛЕКАЛСЯ ХОККЕЕМ С ДЕТСКИХ ЛЕТ

Отец Александр живет в Екатеринбурге, а служит в храме во имя святых мучеников Флора и Лавра в Косулино, который относится к Каменской епархии. 30 лет назад он был предпринимателем, но в конце 90-х решил изменить свою жизнь.

- У меня были неплохие результаты, когда я предпринимательской деятельностью занимался. Но потом я стал задумываться, что это не дает мне радости и удовлетворения, - вспоминает отец Александр. – В итоге я стал прихожанином храма. Спустя некоторое время настоятель спросил, не желаю ли я стать служителем. Но на мне тогда предприятие небольшое частное было. Тут настоятель сказал, что тогда этот вопрос надо решать, если есть желание. Я постепенно на предприятии воспитал себе преемника, а сам окончил семинарию и стал служителем храма.

Отец Александр служит в храме во имя святых мучеников Флора и Лавра в Косулино, который относится к Каменской епархии. Фото: предоставлено Александром Дубасовым

Но еще раньше тяги к духовному, в жизни Александра была тяга к спорту. С самого раннего детства он увлекался хоккеем – регулярно выходил на лед с одноклассниками.

- До десятого класса у нас была своя команда небольшая. Потом я ушел в армию. А когда вернулся, узнал, что коньков уже нет – мама их куда-то утилизировала, - вспоминает Александр. - Лишь когда годы спустя у меня появились дети, и мы стали ходить с ними на каток, я вспомнил, что когда-то занимался хоккеем.

Александр, уже будучи священнослужителем, нашел единомышленников – взрослых мужчин, которые тоже хотели играть. Вместе они стали собираться и проводить матчи в свободное время.

- Мы играем в хоккей не только зимой, но и летом – просто с коньков на ролики переходим, - рассказывает Александр. – Когда возраст к 50 подошел, я почувствовал, что за скоростями в хоккее уже не успеваю. И вот решил выучиться на судью. Теперь иногда с клюшкой, а иногда со свистком бегаю.

Драки среди хоккеистов все равно случаются, но гораздо реже, чем раньше. Фото: Виталий Савкин

ПРИХОДИЛОСЬ И ДРАКИ РАЗНИМАТЬ

Отец Александр судит матчи дворовых молодежных и ветеранских хоккейных команд. Зимой игры проходят три раза в неделю. Летом – один. Иногда к игре он привлекает прихожан храма, в котором служит. Но чаще происходит обратное.

- Я считаю, что моя миссия немного другая – не прихожан привести на игру, а тех, кто играет, сделать причастными к вере, либо даже нашими прихожанами, - говорит Александр. - Когда я десять лет назад впервые пришел в раздевалку судьей, там разговаривали с помощью трехэтажного мата. Достаточно тяжелое зрелище было. Да и темы, которые обсуждались игроками, были не самые приглядные. За десять лет можно сделать осторожный вывод, что теперь ребята не так легко и просто позволяют себе ругаться. Люди уже разговаривают нормальным человеческим правильным языком без употребления ненужных слов.

Но хоккей есть хоккей. Порой настоятелю храма в роли судьи приходилось и драки на матче разнимать.

- В общем, тут тоже определенная миссионерская работа идет. На хоккей отчасти люди приходят, чтобы поиграть, а отчасти, чтобы научиться владеть своими эмоциями. Стараюсь до игроков доносить, что нужно сдерживать эти страстные порывы, - рассказывает Александр Дубасов.

Хоккеем отец Александр увлекается с детства. Фото: Виталий Савкин

НЕСЧАСТЛИВЫХ КЛЮШЕК НЕ БЫВАЕТ

Отец Александр отмечает, что в перерывах между матчами он также борется и с суевериями, которые обычно бывают у спортсменов – когда кто-то считает, что хоккейная клюшка ему досталась несчастливая и поэтому он отказывается ею играть.

- Для борьбы с этим я людей немного провоцирую, - отмечает отец Александр. - Вот человек начинает говорить, что клюшка несчастливая. А я говорю: «На мне надеты вещи, которые носил человек, которого уже нет в живых. Их принесли в храм его близкие. Мне подходит и вот я их ношу». И все. Игрок сразу забывает про свои маленькие суеверия. Он понимает, что предметы не могут быть «счастливыми» или «не счастливыми».

Хоккейные матчи, на которых Александр Дубасов выступает в роли судьи, проходят не только зимой, но и летом. Фото: предоставлено Александром Дубасовым

На лед, чтобы покататься на коньках, отец Александр может выйти и в рясе. Но матчи он судит всегда в полосатой черно-белой форме судьи. И обязательно в шлеме. Тем не менее, о том, что в арбитрах у них священнослужитель, знают все игроки. Многие даже в свободную минутку обращаются к нему, если вдруг возникает в жизни сложность, требующая совета духовного лица. А некоторые, кто регулярно играет, даже крестились и детей своих в храм привели.

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