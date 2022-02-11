Мэр Сысерти: «Баден-Баден» все равно построят

Комплекс планируют построить на горе Бессонова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти начали собирать подписи против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на горе Бессонова. Однако это бесполезно. Термы все равно построят, об этом «КП-Екатеринбург» рассказал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

- Есть Генеральный план Сысертского городского округа, правила землепользования и застройки, которые приняты Думой в 2012 году. Там в этих правилах гора Бессонова определена как зона возможной застройки объектами рекреационного назначения с возможностью строительства объектов капитального строительства, - заявил глава города.

Нисковских подчеркнул, что администрация может действовать только в рамках закона. Он отметил, что в мэрию обращается лицо с просьбой предоставить в аренду участок, проводятся торги и в соответствии документами участок передают.

Ранее в Екатеринбурге непростая ситуация сложилась вокруг строительства термального комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. Тысячи горожан выступили против этого и подписали петицию. Активисты утверждали, что постройка навредит парку и повлияет на комфорт жителей ЖБИ.

В свою очередь мэр Алексей Орлов поддержал возведение комплекса. Он заявил, что проект поможет получить дополнительные доходы. По его словам, концепция благоустройства Шарташского лесопарка предполагала наличие рекреационных зон. Глава Екатеринбурга был уверен, что термы - это объект для отдыха, здоровья.

В строительство терм должны были вложить 1,5 миллиарда рублей. Доходы от комплекса оценивали в 200 миллионов в год. Строительство могло начаться уже весной 2022 года, но проект не прошел государственную экспертизу.