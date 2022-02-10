Инвестору отказали в строительстве комплекса «Баден-Баден» на Шарташе

В новогодние каникулы оздоровительный комплекс был полон посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оздоровительный комплекс «Баден-Баден» планировали возвести на южном берегу озера Шарташ в Екатеринбурге, на пустыре, в районе поселка Пески. Частный инвестор готов был вложить в новый «Баден-Баден» больше полутора миллиардов рублей. Однако в феврале «КП-Екатеринбург» стало известно, что проект не прошел государственную экспертизу.

В департаменте информационной политики подтвердили, что «Баден-Баден» на Шарташе строить не будут.

- По информации Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, комиссия, оценивающая перспективы изменения границ особо охраняемой природной территории в Шарташском лесном парке, вынесла отрицательное заключение. Представленные заявителем ООО «Баден-Баден» материалы не соответствуют нормам действующего законодательства в области охраны окружающей среды, - пояснили «КП-Екатеринбург» в ДИПе.

Оздоровительные комплексы появятся в других частях области и города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказал радио «Комсомольская правда» директор Шарташского лесного парка Артур Зиганшин, он с заключением экспертизы пока не ознакомился. Однако, само строительство комплекса активно поддерживал.

- Мы, как администрация парка, изначально поддерживали данный проект, когда инвестор к нам обратился. И было очень отрадно, что нас подержал глава города Алексей Орлов и губернатор области Евгений Куйвашев. Я, конечно же, понимаю, что в таких природных местах нужно очень аккуратно работать. Поэтому мнение госэкспертизы является приоритетным. Видимо, замечания настолько существенны, что пока не позволяют нам этот проект дальше развивать, - пояснил Артур Зиганшин.

Не исключено, что оздоровительный комплекс построят в другом месте. Варианты для строительства будет рассматривать сам инвестор.

- Настолько я знаю, у инвестора будут развиваться другие комплексы в Екатеринбурге и области. Подобные оздоровительные проекты нужны в области. Тем более они сочетаются с дополнительным возведением гостиниц, чего не хватает в городах – спутниках, - добавил Артур Зиганшин.