«В Нью-Йорке ездил в бронежилете»: «золотой» таксист из Екатеринбурга о том, как променял Манхэттен на Уралмаш

Прохожие удивляются, когда видят Сергея на улице в форме, которую он носил в Нью-Йорке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это вам не привычные гастарбайтеры-таксисты, которые с трудом находят дорогу по навигатору. Таких вы еще не видели! Таксист из Екатеринбурга Сергей Кислица носит галстук с надписью TAXI, ярко-желтую форму и фуражку, а на его синем жилете красуются нашивки Live free – Ride free. Прохожие с удивлением рассматривают необычный наряд. А Сергей любезно открывает двери своей желтенькой Skoda своим пассажирам. И сегодня – это журналисты «КП».

- Я хочу раскрасить этот мир. Я в таком антураже как сейчас, потому что это часть моего образа. У меня шесть видов такой формы, а сзади можете увидеть мою коллекцию фуражек, - отвечает на комплименты 55-летний Сергей.

В салоне можно ознакомиться с личной карточкой водителя, которая продублирована шрифтом Брайля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В салоне можно ознакомиться с личной карточкой водителя, которая продублирована шрифтом Брайля. А еще тут чувствуется приятный, сладковатый запах, похожий на жвачку. Из колонок доносится ретро-хит The Mamas & the Papas - California dreaming. На электронном планшете мелькают архивные видео с оживленных авеню Нью-Йорка. Своим пассажирам Сергей любезно предлагает зарядки для телефона и леденцы.

- Угощайтесь конфетами. Нас в школе таксистов научили, чтоб пассажира не укачивало – имейте в салоне леденцы. Вот, зарядка беспроводная, пожалуйста. Кстати, а у меня для вас подарок есть! Мне восстановили старое фото с помощью нейросетей, я его заламинировал и вручу вам после поездки, – улыбается Сергей.

ПРИГЛАСИЛИ ПОРАБОТАТЬ В НОРВЕГИЮ

Нетривиальный внешний вид Сергея Кислицы связан с тем, что он семь лет проработал таксистом в Нью-Йорке. Желтая форма осталась у него с тех времен. И теперь он бережет ее, как дорогой сердцу сувенир. Кстати, раньше он ездил на Toyota Camry, которая была украшена постерами Нью-Йоркских видов.

- Мой «Камрик» я продал, так как свое он откатал, у него был внушительный пробег. А эта машинка, на которой я работаю, сейчас на выкупе, а в будущем будет моей, - улыбается Сергей.

Всего у Сергея шесть видов формы и большое количество фуражек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оказалось, что Сергей Кислица родом из Эстонии. Когда ему стукнуло 18, он поехал в Екатеринбург, чтобы учиться. По профессии он электрик, работал на нефтяных скважинах на севере России. Обслуживал буровые установки. А в 2008 году одна из норвежских компаний, которая делает оборудование для скважин, предложила поработать на вахте. Спрос на такую работу велик, Сергей ждал свою очередь два года.

- В 2008 году я поехал в Норвегию. Полгода работал на нефтяной платформе, а потом появилась возможность устроиться в штат Техас, на Мексиканский залив. Я поехал, но в этот год произошла крупнейшая экологическая катастрофа, - делится Сергей. – Был розлив нефти по заливу и 4 месяца не могли поставить заглушки в пробоину. Тогда вся флора и фауна Мексиканского залива погибла из-за нефти. Платформы закрыли, я остался без работы.

ПРОШЕЛ ШКОЛУ ТАКСИСТОВ

Возвращаться в Россию Сергей не захотел, он поехал в Нью-Йорк. А его друзья с Брайтон-Бич предложили ему поучиться на таксиста. В Нью-Йорке, чтобы «крутить баранку» надо пройти школу таксистов. Учеба длится всего шесть недель. За это время будущие таксисты изучают историю США, учатся плавности хода, работе с людьми и высококлассному сервису.

- Вы наберите в поисковике такси Нью-Йорка. Сами увидите, что там все в яркой одежде, только на желтых автомобилях. А у нас в России, что? Все водители в «похоронных» черных нарядах, уставшие от жизни. Ну и желтых машин у нас в городе не видать. А в Нью-Йорке – все в форме, опрятные, гладко выбритые и вежливые. Нас учили самым высоким стандартам. Плавность хода проверяли так, ставили стакан с водой на крышу авто. Если упадет и разольется – сдаешь заново, - рассказывает Сергей.

Кстати, раньше он ездил на Toyota Camry, которая была украшена постерами Нью-Йоркских видов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время экзаменов таксисты и вовсе должны проводить экскурсию по городу для инструктора. Поэтому, водитель обязан знать основную информацию о городе, отвечать на вопросы пассажиров и объяснять что же это за достопримечательность по пути. К тому же, шофер по просьбе пассажира может с помощью бортового компьютера заказать билеты в театр, забронировать отель и даже купить билет на самолет.

- В тот момент, когда я прилетел в США, у меня были знания технического английского. А в Нью-Йорке каких только туристов не встретишь! Все на своем языке разговаривают. Было тяжело понимать диалекты, даже не смотря на то, что им нас также учили в школе таксистов, - делится впечатлениями наш водитель. – Жители Китая и Японии говорят на своем языке. Спасал гугл-переводчик, когда я не мог понять, что от меня требуется. Было и такое, что пассажир сел ко мне и сказал: Hotel. Я ему говорю: «А вам какой?» Их только на Манхэттене больше двухсот.

Во время экзаменов таксисты должны проводить экскурсию по городу для инструктора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аренда автомобиля в Нью-Йорке на 7 дней - стоит 600 долларов в неделю. При этом седьмой день недели – официальный выходной, когда ты можешь работать и не платить комиссию парку, а можешь отдыхать. Отпуск у таксистов – две недели в году. Одну неделю можно взять летом, но уже на следующий год такой возможности не будет, выбирай другой сезон – осень, зима, весна. Поэтому график отпусков таксисты составляют на три года вперед. Хорошие чаевые - лучшая похвала и награда для таксиста в Нью-Йорке.

- Профессия таксиста в Нью-Йорке считается престижной. Тарифы на такси устанавливает муниципалитет. Они фиксированные. Посадка - $2,5, а дальше все зависит от расстояния - 40 центов за четверть мили. А налог со всех поездок через таксометр капает в фонд развития метрополитена. Это порядка 50 центов с каждой поездки. Официальная средняя зарплата почасовая – $50 в час. Если вычесть все налоги, цену на аренду и топливо, то в день таксист получает $300-350. В неделю примерно $2 500 зарплата выходит. А чаевые – это как минимум 30% от общего дохода водителей. Например, сделаешь поездку за $7, а тебе оставит пассажир $10, - говорит Сергей. – Кстати, место рядом с водителем – личное пространство водителя. Хочешь сидеть на переднем сиденье и поснимать красивые виды – плати $10.

В Екатеринбурге Сергей получает около 28 000 рублей в неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Сергея сначала была рабочая виза на год, когда ее срок истек, ему помогли открыть учебную на пять лет. Но как признается таксист, жил он в США нелегально, налоги не платил и страховку не оформлял. Официально в компанию не трудоустраивался.

ПОД СИДЕНЬЕМ У ВОДИТЕЛЯ – «СТВОЛ»

Сначала Сергей рассекал по американским авеню на седане Ford Crown Victoria, затем, пересел на минивэн Ford C-Max. В Нью-Йорке на такси ездят в основном туристы. Для них такси – второй общественный транспорт. А вот местные предпочитают метро.

В Америке за водителем следят специальные камеры в салоне. Они фиксируют его состояние, как часто он моргает, чтобы не курил и не засыпал за рулем. Ратуют там и за безопасность, поэтому в салоне есть тревожная кнопка, нажав на которую подается сигнал в полицию и таксопарк.

- Нажимал такую только один раз. У пассажира не было с собой денег. Полиция приехала, забрала этого мужчину. Кстати, там на каждой улице есть полицейские авто, замаскированные под машину такси. Они патрулируют улицы. У водителя в салоне пуленепробиваемая перегородка, бронежилет на спине, а под сиденьем - ствол. Таксист за рубежом защищен. А в России, к сожалению, закон «О такси» еще не принят, - рассказывает Сергей.

В будущем Сергей мечтает открыть персональную выставку с атрибутикой таксистов Нью-Йорка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наиболее опасные районы опытные зарубежные водители знают, как свои пять пальцев. Потому что поездка в такое гетто, по типу Гарлема может закончиться печально для водителя. В лучшем случае ограбят, в худшем – пустят пулю в лоб. Однажды, один коллега Сержа, как его называли американцы, поехал в опасный район, у него отобрали автомобиль. Они вместе с другими таксистами выехали к нему на помощь. При себе у всех таксистов было оружие. Начались «разборки». Приехала полиция… Тут то наш нелегал и попался. После этого случая Сергея депортировали обратно в Норвегию. А уже оттуда мужчина сразу уехал в Екатеринбург. Это было в 2013 году.

- Три месяца сидел в депортационном изоляторе, - смеется Сергей. – Потом вернулся в Екатеринбург, работал электриком на подстанции. А потом снова захотел сесть за руль. Уже потом понял, что я, как испорченный американский таксист, хочу работать только на желтых авто. Желаю, чтобы все жители знали, каким должен быть настоящий таксист. Конечно, уехать из России и работать в Америке было не так тяжело, как вернуться обратно…

В РОССИИ РАБОТАЮ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

В России, говоря фразами из любимого советского фильма «наши люди в булочную на такси не ездят». Да и культура «чаевых» здесь совсем не развита. По словам Сергея, после пандемии комиссии российского таксопарка растут, пассажиры иногда предпочитают класс «эконом».

- Работаю сейчас без выходных. Часто приезжаю к тем пассажирам, которые выбирают класс «комфорт». Поэтому до сих пор все мои пассажиры были хорошими. Пьяные разгильдяи не попадались, - продолжает Сергей. – А что до «чаевых»… Посмотрите на цифры в приложении, из 147 пассажиров только 12 человек мне оставили чаевые.

Сергей вручил подарок - фото, которое восстановила нейросеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь средняя, часовая оплата Сергея Кислицы в Екатеринбурге – 402 рубля в час. Не густо, но все же его доходы от работы таксистом выше, чем у рабочего на подстанции. В день, как утверждает Сергей, без учета комиссии таксопарку, бензин и аренду автомобиля таксист в Екатеринбурге получает 5 000 рублей. «Чистыми» на руки – чуть больше 4000 рублей.

- У меня высокий рейтинг, много положительных отзывов, есть бонусы за выполненные заказы. На днях дали промокод на 72 часа поездок без оплаты комиссии парку. В неделю около 28 000 рублей получаю. В декабре, был отличный спрос - я заработал 123 000 рублей. А за январь меньше – 116 000, - показывает нам свою статистику заработка Сергей и тут же отвлекается на мимо, проезжающее такси. - Вот, посмотрите, авто с наклейкой. Он простой «бомбила».

По словам Сергея, его миссия – показать пассажирам, что таксисты могут быть разными. И таксист – это не обязательно унылый человек в мрачной одежде. Наш Сергей, кстати, не пропускает ни одно соревнование среди таксистов. Его большая мечта – купить электромобиль LEVC TX. На таких ездят таксисты в Великобритании. Но «агрегат» мечты стоит не меньше 5 миллионов рублей.

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