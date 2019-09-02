Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор

СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-02T06:44:24+03:00

Мужчина поет своим пассажирам, довозя их из пункта А в пункт Б

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Дмитрия Кадцына заметили на нескольких видео в соцсетях – он пел своим пассажирам, подрабатывая таксистом. Екатеринбуржец отметил, что пением стал заниматься еще с детского сада, а за руль сел во время службы в армии.

- Бывало, везешь людей, они спрашивают, мол, чем занимаешься вообще. Рассказываешь, что поешь. А они тебе: «А спой!», - рассказал Дмитрий на шоу Первого канала «Видели видео?». – Потом петь начинаешь, а люди спрашивают: «Что ты вообще в такси делаешь? Тебе на сцене надо быть».

Кадцын также рассказал, что нередко его специально заказывают как «поющего таксиста» и оставляют за песни очень большие чаевые.

Поющий таксист из Екатеринбурга снялся в шоу Первого канала.Видео: Дмитрий Кадцын

ИСТОЧНИК KP.RU