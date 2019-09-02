2019-09-02T06:44:24+03:00
Общество

Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор

Мужчина поет своим пассажирам, довозя их из пункта А в пункт Б
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видео Дмитрия КадцынаФото: скриншот с видео Дмитрия Кадцына
Изменить размер текста:

Дмитрия Кадцына заметили на нескольких видео в соцсетях – он пел своим пассажирам, подрабатывая таксистом. Екатеринбуржец отметил, что пением стал заниматься еще с детского сада, а за руль сел во время службы в армии.

- Бывало, везешь людей, они спрашивают, мол, чем занимаешься вообще. Рассказываешь, что поешь. А они тебе: «А спой!», - рассказал Дмитрий на шоу Первого канала «Видели видео?». – Потом петь начинаешь, а люди спрашивают: «Что ты вообще в такси делаешь? Тебе на сцене надо быть».

Кадцын также рассказал, что нередко его специально заказывают как «поющего таксиста» и оставляют за песни очень большие чаевые.

Поющий таксист из Екатеринбурга снялся в шоу Первого канала.Видео: Дмитрий Кадцын

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забирали машины и гаджеты: на Урале прошел рейд по должникам
Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1
Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября
«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной
«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности
Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны
Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных
Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл
Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира