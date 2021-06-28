На Урала таксист прервал заказ, чтобы спасти из огня 81-летнюю бабушку

Вячеслав начал стучать в окна и громко звать хозяев. Фото: скриншот видео, страница в соцсети

В Алапаевске 81-летняя пенсионерка спаслась от пожара благодаря неравнодушному таксисту.

ЧП произошло в ночь с 16 на 17 июня. Таксист Вячеслав Ахмедов вез пассажирку из микрорайона Северный в Рабочий городок, но увидев зарево пожара, решил поехать к горящему дому.

- Времени было уже полвторого ночи. Я решил, вдруг в доме кто-то спит и не знает о пожаре, - объясняет «КП» Вячеслав Ахмедов.

Оказалось, что пожаром были охвачены дворовые постройки, но огонь уже подбирался к дому. Вячеслав начал стучать в окна и громко звать хозяев. Его опасения подтвердились. В доме находилась 81-летняя пенсионерка, которая не знала о пожаре.

- Я говорю: «у вас пожар!», а она мне отвечает: «вызови пожарных». Я вызвал, а потом начал помогать ей выносить из дома документы. Я первый приехал к дому, а потом приехали ребята из патрульно-постовой службы, которые тоже увидели пожар, - рассказывает Вячеслав Ахмедов.

К счастью, пожар не сильно повредил дом. Фото: Сергей Самков

Полицейскими оказались старший сержант Денис Балакин и сержанты Владимир Наумов и Тимофей Брусницин. Также к месту происшествия подошел еще один местный житель - Андрей Полянский.

Мужчины оперативно собрали документы в одеяло и помогли Валентине Васильевне выйти из дома, затем они вернулись и вытащили на улицу комод, телевизор и другие вещи.

- Дворовые постройки уже сильно пылали, все было сухое. К счастью, пожарные приехали вовремя. В этот момент огонь уже начал перекидываться на дом, но его удалось отстоять. Бабушка прожила в нем больше 50 лет, - уточнил Вячеслав.

После того как огонь был потушен, шел уже шестой час ночи. Спасители Валентины Борисовой помогли ей занести вещи обратно в дом и лишь после этого уехали.

Об истории чудесного спасения в соцсетях рассказал юрист Сергей Самков.

- Валентина Васильевна, несмотря на свой возраст, общительная. Она подробно рассказала не только о том, как ее спасали, но и коротко поведала о себе. До выхода на пенсию она много лет трудилась в должности инженера по охране труда «Алапаевской дистанции пути». Дом ей бесплатно «подарило» предприятие за хорошую работу, и живет она в нем с 1968 года. Женщина очень благодарна своим спасителям, и попросила, чтобы я в своей заметке обязательно указал поименно всех героев, - рассказал Сергей Самков.