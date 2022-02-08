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Происшествия8 февраля 2022 6:13

«Пыталась починить дверь»: стали известны подробности смерти молодой проводницы под Екатеринбургом

Викторию Сартаеву нашли под грузовым поездом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Транспортная прокуратура проводит проверку.

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны подробности 23-летней проводницы под Екатеринбургом. Ранее уральская транспортная прокуратура сообщила о гибели девушки на 52 километре перегона Марамзино-Колюткино. В ведомстве пояснили, что проводницу сбил грузовой поезд.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливается обстоятельства происшествия и личность погибшей, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Погибшей оказалась уроженка Тавды Виктория Сартаева. Она работала проводником с весны 2020 года.

- Она ехала с четным поездом 5626 из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. На перегоне Марамзино-Колюткино выпала. По одной из версий – девушка решила сама починить дверь и выпала. А увидел ее машинист грузового поезда, но избежать наезда не удалось. Доставали из под 19 вагона, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник, знакомый с ситуацией.

Знакомые отзываются о Виктории как о веселой и добродушной девушке.

- Очень отзывчивая, начитанная, всегда придет на помощь, - рассказала «КП» знакомая погибшей.

Напомним, что осенью 2019 года в Красноуфимске на железной дороге погибли две школьницы.

ЧППроисшествия: ЧП