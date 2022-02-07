В Свердловской области на железнодорожном перегоне погибла женщина

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области на 52 километре перегона «Марамзино-Колюткино» погибла женщина, ее тело обнаружили вечером 7 февраля. Теперь в обстоятельствах ее смерти разбираются специалисты транспортной прокуратуры и следственного управления на транспорте.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливается обстоятельства происшествия и личность погибшей. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Североуральске погиб 58-летний рабочий СУБРа, трагедия произошла на станции «Красная шапочка» вечером 5 февраля. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, мужчина осуществлял расчистку пути от снега с помощью специального механического устройства, но при этом не слышал приближающегося сзади состава.