«Люди стоят в очереди по два дня»: екатеринбурженка рассказала о муках горожан в поликлиниках

По словам, местной жительницы, людей, которые по несколько часов стояли на улице в очереди за ПЦР-тестом, просто развернули обратно. Фото: герой публикации

Заболеваемость Covid-19 с каждым днем набирает все большие обороты. По последним данным, в Свердловской области за сутки уже заболело 3 476 человек. Ситуация удручающая. Уральцы жалуются на огромные очереди в поликлиниках, а в регистратуру просто невозможно дозвониться.

Врачи и call-центров объясняют, что не справляются с такой большой нагрузкой, обрушившейся на них.

О том, что происходит в поликлиниках «КП»-Екатеринбург рассказала местная жительница Марина (имя изменено по просьбе героя публикации, - Прим. Ред.).

Фото: герой публикации

«ЛЮДИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ»

21 января Марина почувствовала недомогание. В этот же день она сдала ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус.

- Симптомы были, как у обычного ОРВИ. Просто температура и кашель. Потери вкуса и обоняния не было. Но температура была очень высокая 39,3. Я сбила ее жаропонижающим до 38,5 и пошла в поликлинику №2 Октябрьского района. Мне сразу выписали больничный, назначили ПЦР-тест. Я его сделала. Результат положительный, - рассказывает Марина.

После того, как женщина больше недели провела дома, она решила сдать повторный тест, который вновь оказался положительным.

- Мне нужно было понять, что делать дальше и как продлить больничный. В регистратуру просто невозможно было дозвониться. Поэтому сегодня я снова пошла в нашу поликлинику. То, что там творится, это настоящий ужас. В очереди на ПЦР-тест люди по несколько часов стоят на улице. Например, когда я подошла, внутри в небольшом помещении стояло человек 30, а 20 – на улице, - рассказывает женщина.

По словам Марины, людей на ПЦР-тесты принимают строго с 9:00 до 14:00. При этом некоторые занимают очередь еще с семи утра.

- До 14:00 людей принимают, а потом разворачивают, говорят: «Нет, все». И пациенты просто так уходят. Сегодня, когда я пришла в поликлинику, там были люди, которые не успели сделать тест вчера и теперь стоят в очереди уже второй день.

Фото: герой публикации

«ТОЛЬКО ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ»

Практически сразу же у екатеринбурженки заболела ее трехлетняя дочка.

- Неотложная помощь к дочке приехала быстро. Врач взяла тест. Потом нам позвонила участковый педиатр, сообщила, что тест положительный и направила нас в детский ковидный центр при поликлинике №13 Октябрьского района, - рассказывает Марина.

По словам местной жительницы, в детских ковидных больницах ситуация ничуть не лучше.

- Если на ПЦР-тест во взрослой даже нет возможности записаться заранее. Там ты приходишь и занимаешь живую очередь. То в детской ковидной поликлинике принимают по записи. Но когда вы приезжаете к своему времени, то видите точно такую же живую очередь, там вас ждет толпа народу. Мы с дочкой записывались заранее, но просидели в очереди два с половиной часа. То есть ни о каком времени и речи быть не может. Только живая очередь, - поясняет Марина. - В поликлинике должно работать три кабинета, но по факту работает только два. В очередях сидят родители с детьми самого разного возраста: от восьмимесячных малышей до подростков.

В детской поликлинике дочку Марины осмотрел врач, затем ей сделали рентген легких и сказали, что позвонят, если что-то не так.

- Нам до сих пор не позвонили. Будем считать, что все в порядке. Сегодня мы с дочкой снова ездили в эту детскую ковидную больницу, чтобы повторно сдать тест. Приехали за час до открытия и были седьмыми в очереди. А когда выходили, очередь занимала весь второй этаж, всю лестницу и улицу. Там человек 50 было, не меньше, - говорит Марина.

Фото: герой публикации

«ВРАЧИ РАЗДАЮТ ДИАГНОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ»

За пару дней до того, как заболела Марина, с симптомами ОРВИ в поликлинику обратилась ее 72-летняя мама.

- У мамы была температура 38,5. Она пошла в кабинет неотложной помощи, сдала тест. Маме пришел результат теста на «Госуслуги», но в больнице результаты этого теста потеряли. Мы это долго выясняли по телефону. В итоге, когда ее внесли в список, врач ей позвонила и сообщила, что к ней придут домой, чтобы взять повторный тест. А потом врач перезвонила и сказала: «К вам никто не приедет, идите ногами и в кабинете неотложной помощи сдавайте тест снова», - рассказывает екатеринбурженка.

По словам Марины, при этом ее маме так и не выписали лекарства.

- Мне лекарства дали. Я сходила и взяла их в регистратуре. Мне дали «арбидол» и «гриппферон». Маме вообще ничего не дали. Не сказали приходить за лекарствами. У нас ведь на выживаемость все. Естественный отбор. Если выживите, то выживите, если – нет, то значит, ребята, вам просто не повезло.

Фото: герой публикации

Марина уверена, что некоторые врачи не просто не справляются с высокой нагрузкой, а халатно относятся к своим пациентам.

- Даже когда мама первый раз пришла в кабинет неотложной помощи, ей сказали: «Ну у вас тест, наверное, будет отрицательный». Они там все диагнозы раздают и по телефону, и в регистратуре. Когда я сдавала тест, мне тоже сказали, что он будет отрицательным. Мне сказали: «У вас нормальное горло, не вирусное, не красное, с чего вы вообще взяли, что у вас ковид?». При этом у меня уже второй тест положительный, - негодует Марина.

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