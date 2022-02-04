Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 239 202. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки на Среднем Урале выявили 3 476 новых случаев COVID-19, из них 1229 - жители Екатеринбурга. Число заболевших с начала пандемии достигло 239 202. От инфекции скончались 10 человек, общее число смертей - 10 038.

По данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 63,1%.

- Состояние 390 госпитализированных оценивается как тяжелое, 214 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 147 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 856, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

Ранее специалист лабораторной диагностики Александр Соловьев объяснял, почему пик заболеваемости придется на середину февраля.

- За два года вирус очень сильно изменился. В 2020 году мы пережили две волны: летнюю и зимнюю. Во время второй случился коллапс в системе здравоохранения, от чего у нас министра сняли. Была очень неприятная ситуация с ковидом. Осенью появилась «альфа», потом «гамма». Позже в Индии возникла «дельта». Сейчас у «омикрона» в верхних дыхательных путях в 70 раз выше уровень концентрации, чем у «дельты». Если первая инфекция моментально уходила в глубь легких. То сейчас все идет в сторону заразности, - рассказывал «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.

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