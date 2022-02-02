«Погода будет переменчивой»: пара бинтуронгов из Екатеринбурга нагадала уральцам позднюю весну

Зверек по кличке Сантье к всеобщему разочарованию потянулся к табличке с тучей Фото: Ольга ЮШКОВА

Погода на Урале никогда не отличалась предсказуемостью, именно поэтому в зоопарке Екатеринбурга в традиционный день сурка решили погадать, какой будет весна в этом году. В роли оракула выступили достаточно экзотические животные, о существовании которых многие даже не слышали: ответственными назначили пару бинтуронгов , которых зовут Сантье и Сьюзи.

Бананы – это одно из излюбленных лакомств для таких животных, поэтому процесс предсказания был достаточно простой: на полочку положили два фрукта с табличками тучи и солнца. Если зверь выберет первый вариант, весна наступит поздно, если второй – нас ждет скорое потепление.

В назначенное время дверь домика бинтуронга открылась, и все замерли в ожидании Фото: Ольга ЮШКОВА

В назначенное время дверь домика бинтуронга открылась, и все замерли в ожидании. Зверек вальяжно выполз из своего укрытия и без всякой спешки отправился за угощением. Сначала Сантье к всеобщему разочарованию потянулся к табличке с тучей, однако через доли секунд набросился на банан с солнышком. Сьюзи также сделала выбор в пользу ранней весны.

- С учетом того, что бинтуронг не сразу выбрал раннюю весну, можно трактовать это решение как переменчивую погоду в будущем: то есть нас ожидает поздняя весна, однако периодически будут наступать оттепели, - рассказала «КП-Екатеринбург» начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова.

Примечательно, что традиция предсказания погоды существует в местном зоопарке уже давно Фото: Ольга ЮШКОВА

Примечательно, что традиция предсказания погоды существует в местном зоопарке уже давно, например, в прошлом году обряд проводили с помощью белки по кличке Гилиан, и она успешно справилась со своей задачей, верно предсказав позднюю весну. Также предсказателями выступали ежи, енотовидные собаки и другие.

Работники зверинца рассказывают, что в этом году выбор пал на бинтуронгов из-за желания представить широкой публике необычные виды местных обитателей, например, про эту парочку известно, что они прибыли в уральскую столицу из Чехии в 2009 году, а ведут животные в основном ночной образ жизни.