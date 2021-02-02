Белка из Екатеринбургского зоопарка предсказала позднюю весну на Урале

Белка по имени Гилиан предсказала, какой будет весна на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белка по имени Гилиан предсказала, какой будет весна на Урале. В Екатеринбургском зоопарке провели традиционный обряд гадания, где оракулом выступил грызун.

- Традиция предсказания погоды существует у нас давно. Раньше в роли предсказателя выступали ежи, в прошлом году была енотовидная собака. В этом году для разнообразия решили выбрать белка. Так как белки в лютые морозы тоже не выходят из своего дупла и находятся в полудреме, поэтому можно доверять предсказаниям бельчонка, - рассказала Елена Бабкина, заведующая отделом прирученных животных в Екатеринбургском зоопарке.

Этот бельчонок родился в Екатеринбургском зоопарке шесть лет назад и живет в отделе прирученных животных как представитель местной фауны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот бельчонок родился в Екатеринбургском зоопарке шесть лет назад и живет в отделе прирученных животных как представитель местной фауны. Поэтому как не ему знать, какая погода будет в ближайшее время: ведь он все чувствует.

Гадание было таким: перед Гилианом поставили два блюдца с табличками «ранняя весна» и «поздняя весна». В каждую тарелку насыпали самое любимое лакомство белочки – кедровые орехи. Не долго думая, оракул сделал свой выбор.

Исход гадания не порадовал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению белки, весна наступит на Урале позже обычного. Судя по прогнозу погоду, грызун не ошибается. Уже на следующей неделе ожидаются снегопады и похолодание.

В прошлом году роль гадалки в Екатеринбургском зоопарке взяла на себя енотовидная собака. Тогда она тоже предсказала позднюю весну. И тоже попала в точку.