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Белка из Екатеринбургского зоопарка предсказала позднюю весну на Урале

По традиции в местном зверинце гадают на погоду
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Белка по имени Гилиан предсказала, какой будет весна на Урале.

Белка по имени Гилиан предсказала, какой будет весна на Урале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белка по имени Гилиан предсказала, какой будет весна на Урале. В Екатеринбургском зоопарке провели традиционный обряд гадания, где оракулом выступил грызун.

- Традиция предсказания погоды существует у нас давно. Раньше в роли предсказателя выступали ежи, в прошлом году была енотовидная собака. В этом году для разнообразия решили выбрать белка. Так как белки в лютые морозы тоже не выходят из своего дупла и находятся в полудреме, поэтому можно доверять предсказаниям бельчонка, - рассказала Елена Бабкина, заведующая отделом прирученных животных в Екатеринбургском зоопарке.

Этот бельчонок родился в Екатеринбургском зоопарке шесть лет назад и живет в отделе прирученных животных как представитель местной фауны.

Этот бельчонок родился в Екатеринбургском зоопарке шесть лет назад и живет в отделе прирученных животных как представитель местной фауны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот бельчонок родился в Екатеринбургском зоопарке шесть лет назад и живет в отделе прирученных животных как представитель местной фауны. Поэтому как не ему знать, какая погода будет в ближайшее время: ведь он все чувствует.

Гадание было таким: перед Гилианом поставили два блюдца с табличками «ранняя весна» и «поздняя весна». В каждую тарелку насыпали самое любимое лакомство белочки – кедровые орехи. Не долго думая, оракул сделал свой выбор.

Исход гадания не порадовал.

Исход гадания не порадовал.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению белки, весна наступит на Урале позже обычного. Судя по прогнозу погоду, грызун не ошибается. Уже на следующей неделе ожидаются снегопады и похолодание.

В прошлом году роль гадалки в Екатеринбургском зоопарке взяла на себя енотовидная собака. Тогда она тоже предсказала позднюю весну. И тоже попала в точку.

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