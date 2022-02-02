«Частично закрыла ипотеку»: екатеринбурженка бросила работу в строительной фирме, чтобы собирать клубнику на ферме в Шотландии

Про работу на ферме Жанна узнала от своей подруги из Челябинска. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

Бросить стабильную работу в строительной компании, оставить Екатеринбург ради юношеской мечты о местах из любимого фильма детства – Гарри Поттера. Именно так поступила 30-летняя екатеринбурженка Жанна Чекунова. Летом прошлого года она решила, что хочет попробовать свои силы в качестве сельхозработницы на фермах Шотландии. О том, как устроен труд за рубежом и сколько получают гастарбайтеры, Жанна рассказала «КП-Екатеринбург».

СКРЫВАЛА ОТ КОЛЛЕГ

По образованию Жанна – менеджер. Раньше девушка работала в автосалоне, МФЦ, а в 2021 году устроилась в строительную компанию на должность делопроизводителя. Работа девушке нравилась, но весной прошлого года ее подруга из Челябинска рассказала о том, что можно зарабатывать хорошие деньги на зарубежных фермах.

- Люба увидела посты в соцсетях о том, что на фермы Шотландии нужны сезонные работники на сельхозкультуры. Для этого требовалась заявка на сайте. Люба свою отправила, а следом за ней заявку подала и я, - рассказывает Жанна.

По словам Жанны, с нашей области на фермы отправились 10 человек. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

После того, как Жанна и Люба оставили свои заявки – с ними связались российские представители зарубежных фермерских хозяйств в Екатеринбурге и пригласили на собеседование.

- На нем со мной обсуждали опыт работы, мою стрессоустойчивость, физическую подготовку. Спрашивали, сталкивалась ли я с сельским хозяйством. Интересовались, почему я хочу зарабатывать, - рассказывает Жанна.

Как заявляет сама девушка, раньше она жила обычной жизнью офисного человека, который в руках не держал ничего тяжелее компьютерной мышки. Спортивной подготовки у Жанны тоже не было. Но отступать некуда – она взяла квартиру в ипотеку, что и подтолкнуло ее на крупные заработки.

- Когда мне сказали, что моя кандидатура одобрена, я так обрадовалась. Родители меня поддержали, сказали, что если мне не понравится, то я могу просто вернуться. После одобрения я подала документы на визу. А 2 июня уволилась с работы, - уточняет девушка. – Но коллегам про ферму я не стала говорить.

Девушка побывала в городе мечты своей юности - Лондоне. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

К тому моменту подруга Жанны уже работала на ферме салатов в Англии. Уехала туда в мае 2021. А Жанна должна была вылететь в Лондон, а оттуда уже добраться до Шотландии. Кстати, трансфер ей оплачивала компания. А вот за билеты на самолет и визу Жанне пришлось заплатить самой.

- Знание английского на ферме не нужно, но если есть корочки обучения на тракториста – то это только в копилочку. Перелет «Екатеринбург-Москва-Лондон» обошелся мне всего в 20 000 рублей, - говорит Жанна. – Виза вышла дороже – 246 фунтов (24 000 рублей).

РАННИЙ ПОДЪЕМ И ЖИЗНЬ В КАРАВАНЕ

Уже 5 июня Жанна прилетела в Лондон. Девушка была невероятно счастлива, что ей удалось вырваться из России. Ведь из-за пандемии она не могла себе позволить путешествия. Еще 12 часов на автобусе и она добралась до Шотландии, о которой мечтала. Уличные музыканты с волынками, мужчины в традиционных килтах - все это она видела только по телевизору, а теперь вживую. Но путь Жанны лежал на клубничную ферму в центральной части Шотландии - городе Перт.

- Когда я ехала, то поняла, что смогу увидеть все те места, на которых хотел бы побывать любой ребенок 90-х. Посмотреть, где снимали фильм про Гарри Поттера, проехаться по виадуку на Хогвартс-экспрессе и внутри все сжималось от счастья. Перелет длился шесть часов. Еще таможня где-то часа два заняла, но мне казалось, что я просто вытянула счастливый билет, - смеется Жанна.

Девушка сократила срок ипотеки на год и 10 месяцев. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

Фермеров-новичков поселили в теплых, трехкомнатных караванах с общей гостиной, душем и туалетом.

- Мы жили втроем в караване. Внутри он опрятный, новый. Один день в таком домике стоит 700 рублей. Но деньги за проживание, страховку – сразу вычитают из зарплаты. Забегая вперед, скажу, что в неделю «грязными» ты зарабатываешь около 50 тысяч рублей, со всеми вычетами – 35-40 тысяч рублей, - объясняет Жанна. – За свет и газ в караване доплачивали 1000 рублей в месяц. Мобильный интернет – 2000 рублей. Питалась я хорошо, так как продукты стоят там также как в России. Около 4000 рублей на еду уходило в неделю. Франция близко, поэтому все сыры и зарубежные продукты в достатке. А брендовая одежда в Шотландии стоит дешевле. Так и получается, что работаешь гастарбайтером, а позволить можешь себе намного больше, чем офисный сотрудник в России.

Собирать ягоды нужно до наступления жары, иначе они испортятся. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

Рабочие смены начинались вместе с рассветом. Поэтому, в три часа нужно было направляться в теплицы. График в сезон – 6/1, а после того, как он проходит и урожая становится меньше, то 5/2. Ранние подъемы не радовали Жанну, но зато к двум часам дня она уже была свободна от сельскохозяйственных дел.

- Рабочий день зависит от того, какой заказ выставят ферме. Чем больше нужно тонн клубники - тем дольше. Были смены по 8, 10 и 12 часов. Ягоды надо собирать именно с утра, пока нет жары. Иначе в тепле клубника помнется и испортится. Плохие ягоды сразу утилизируют. На джемы и варенье их не используют, - рассказала девушка.

За медленную работу супервайзеры могли отправить работников обратно в караван. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ НА КЛУБНИКЕ?

На шотландской ферме трудятся четыре команды, в каждой из которых 100 человек. Эти люди собирают ягоды. Далее, урожай отправляют в отдел пакхауса, где трудится около 300 человек. Там клубнику взвешивают и фасуют на продажу. Готовую продукцию развозят в магазины. В общем, на ферме трудится больше 1000 человек. Масштабы работ – огромны, а грядок – тьма.

- Твою работу контролируют супервайзеры. Они проверяют, как и какие ты срываешь ягоды. Нет ли у тебя среди собранного урожая незрелой клубники. Если ты срываешь ее медленно, то тебя отправляют обратно в караван до следующего дня. А деньги ты получишь за то время, которое ты работал. Если после трех часов смены отправили – получишь за три. Кстати, у тебя есть два оплачиваемых дня отпуска в месяц. А за весь период – полгода, если ты не берешь его, то получишь компенсацию – 71 000 рублей. Я взяла денек, чтобы отпраздновать свое тридцатилетие у моря, - рассказала Жанна.

Жанна нашла себе много друзей, с которыми общается до сих пор и планирует поехать на ферму вновь. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

Физические силы для того, чтобы собирать урожай нужны мощные. Как рассказывает Жанна, даже люди – спортсмены жаловались на больные колени и тело. Но вернуться в Россию не хотелось, ведь здесь только в неделю можно было получить от 35 000 рублей за работу.

- Было тяжело, очень болела спина. Руки были вечно в земле, а иногда ты просто чуть ли не по пояс в грязи. На твоих ногах тяжелые резиновые сапоги. Иногда ловила себя на мысли, ох, да зачем я за это взялась? А потом вспоминаю, что выходные близко и можно будет с друзьями прогуляться, увидеть места, о которых давно мечтала. Зарплату платили раз в неделю, она после вычета страховки, платы за жилье и прочего от 35-40 тысяч в неделю была, - повторяет Жанна.

По словам девушки, жители Лондона очень доброжелательные. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

При таком раскладе, за пять месяцев работы Жанна Чекунова смогла заработать 880 000 рублей. На руки, после опять же всех вычетов, она получила 720 000. Эти деньги помогли сократить срок ее ипотеки больше, чем на год. Девушка также тратила их на путешествия, одежду и подарки.

- На второй год подавать заявление проще. Да и у меня в караване уже лежат мои вещи. Их там спокойно можно оставить и не бояться за их сохранность. Там, в домике четыре моих одеяла, газовая горелка и прочее. Люди туда едут не воровать, а работать, поэтому чужого им не надо. Люди за рубежом в принципе приветливее, общительнее и доброжелательнее, - уверяет Жанна.

Свое тридцатилетие Жанна уехала отмечать на море. Фото: предоставила Жанна Чекунова.

После того, как Жанна уволилась с фермы, она вместе с новыми друзьями прямиком из Лондона отправилась покорять Турцию. Девушка провела там месяц, а затем вернулась в Екатеринбург, устроилась на прежнее место работы.

- Мы месяц колесили из Стамбула по разным городам Турции. В Каппадокии я тоже исполнила свою давнюю мечту – полетала на воздушном шаре. Я соскучилась по родным и 4 декабря вернулась в Екатеринбург. Устроилась обратно, - поделилась впечатлениями Жанна. - Пока была в Турции, мои коллеги записали меня на корпоратив. Когда я к ним пришла, то это был настоящий шок, им было интересно, как я попала на ферму и жила там. Сейчас пока у меня визовый коридор, я буду в Екатеринбурге. А потом рвану обратно на ферму…

P.S. Кстати, о том, как заработать на ферме Жанна рассказывает в соцсетях. Сейчас за ее жизнью смотрят больше 3 000 человек в профиле Instagram Joanna.darks, а также больше 70 000 подписчиков в Tik Tok.

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