Работа за рубежом: екатеринбуржцам предлагают устроиться на ферме в Швеции или строить дома в Германии

Подойдет крепким и здоровым людям, которые не боятся физического труда на свежем воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной популярной песни поется «Она хотела бы жить на Манхэттене»… Многие россияне мечтают переехать за границу или попробовать поработать в другой стране. Погрузиться в незнакомую культуру поможет работа уже на месте. Мы решили сделать подборку вакансий за границей.

Для соискателей Урала, желающих временно трудоустроиться за рубежом, в базе Авито Работы есть вакансии – не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве, на транспорте и на производстве.

ЖИТЬ НА ФЕРМЕ И СОБИРАТЬ УРОЖАЙ

Эта вакансия со стопроцентным погружением. Работа на ферме в Швеции по контракту сроком на три месяца. Подойдет крепким и здоровым людям, которые не боятся физического труда на свежем воздухе. В обязанности работников включены уход за посадками (прополка, полив) и сбор урожая. В фермерских хозяйствах, куда требуются рабочие руки, выращивают овощи и кормовые культуры.

- Жить придётся в домиках прямо на территории фермы, при этом платить за проживание не надо. Также работников будут бесплатно кормить обедами. Чтобы трудоустроиться на сезонные сельскохозяйственные работы, нужен «стартовый капитал» для оплаты услуг агентства и консульского сбора. На оформление всех документов уходит до двух месяцев, - уточняют в пресс-службе «Авито».

Временную работу на фермах можно найти и в Чехии. Там тоже срок контракта до трех месяцев. Работодатель предоставляет питание, жилье, спецодежду и транспорт до работы. Опыт работы и образование не требуется.

Эта отличная возможность заработать деньги и познакомиться с другой культурой. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Не хотите работать на ферме, то есть вариант для искателей приключений с высшим или среднеспециальным образованием. Вот, например, в Германии требуются профессионалы в сфере строительства.

Для водителей грузовиков, с удостоверением категории С и Е есть возможность попутешествовать по европейским странам. Там требуется люди для перевозки грузов.

При поиске трудоустройства за рубежом эксперты советуют:

– тщательно изучать условия договора с прямым работодателем или посредническим агентством, задавать вопросы и уточнять непонятные моменты;

– запрашивать у фирмы сертификаты, лицензии и другие документы, дающие право заниматься подбором персонала;

– читать отзывы и мнения других работников и соискателей о возможном будущем месте работы;

– подписывать контракт о трудоустройстве до отъезда, чтобы работодатель не смог на месте изменить условия труда в худшую для вас сторону;

– не пытаться обмануть систему и отправляться работать в другую страну по туристической, а не по рабочей визе, и вообще не заниматься подделкой документов.

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