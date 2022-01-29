Новый антирекорд: в Свердловской области 2562 случая коронавируса за сутки

На Среднем Урале продолжается резкий рост заболеваемости COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, Свердловская область продолжает бить рекорды по ежедневному росту количества заболевших коронавирусом. Так, сегодня, 29 января, в оперативном штабе сообщили о том, что за сутки они зафиксировали 2562 новых случая COVID-19. До этого, в пятницу, было 2344 новых случая. А в четверг - 1896.

- В Екатеринбурге диагноз подтвержден еще у 836 человек, - уточняют в региональном оперативном штабе.

Сейчас в больницах региона находится 346 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. При этом 126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 037, - уточняют в оперативном штабе. - Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также за сутки из больниц было выписано 918 человек, болевших COVID-19.

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