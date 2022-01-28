Звезды уже предсказали всем знакам зодиака гороскоп на начало февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что советуют звезды в феврале 2022 года знакам зодиака, и кому обещают поклонников, а кому перемен? «КП-Екатеринбург» публикует точный гороскоп для всех знаков зодиака на начало февраля. Осторожно, предсказания звезд могут сбываться.

ОВЕН

Давайте признаем, Овны всегда были амбициозными, целеустремленными и упорными. А начало следующего месяца еще сильнее разожжет их внутренний огонь – появится желание сделать так, как им хочется, либо попробовать то, что давно хотелось, но на что они долго не решались. Будьте внимательны, следуя за своими желаниями, вы можете круто повернуть свою жизнь.

Звезды говорят, что в начале февраля 2022 года Овнам поступит предложение, от которого они не смогут отказаться. Оно может поступить от давнего знакомого, коллеги или даже от бывшего партнера.

ТЕЛЕЦ

В начале февраля 2022 года в жизни Тельцов наступит долгожданная белая полоса. Все проблемы, переживания и вялое настроение уйдут прочь. Вы наконец-то почувствуете себя свободнее. Тяжелые оковы, которые вас тяготили, спадут, и вы почувствуете, как будто снова можете дышать полной грудью.

В личной жизни Тельцов ожидаются небольшие перемены. Так в начале февраля 2022 года в жизнь Тельцов ворвется поклонник, которое долгое время держался в стороне. Но не спешите падать к нему в объятья или, напротив, отторгать его, лучше присмотритесь к вашему тайному обожателю.

БЛИЗНЕЦЫ

Любопытная натура близнецов захочет вырваться наружу в первой неделе февраля Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Любопытные Близнецы, ваша природная натура в начале февраля 2022 года, захочет вырваться наружу. Звезды вам говорят, не бойтесь следовать своему чутью, открыть для себя что-то новое. Например, пойти с работы или учебы домой новым маршрутом или предложить давнему другу увидеться. Такая инициатива будет вознаграждена щедрым ресурсом – приятными эмоциями.

Кроме того, шаг навстречу неизвестности отразится и на вашей личной жизни. Признайтесь себе и своему партнеру в своих тайных желаниях. Ваша вторая половинка точно это оценит.

Одинокие Близнецы в начале февраля 2022 года могут встретить нового человека, с которым в будущем, возможно, закрутится бурный роман.

РАК

Раки в начале февраля 2022 года могут почувствовать некую усталость. Не пытайтесь плыть против течения, плывите по нему. Прислушайтесь к своему телу и разуму, чего они хотят? Позвольте себе в начале месяца сделать небольшой отпуск. Вы этого достойны, вы это заслужили.

Окружение может диктовать Ракам свои условия в начале февраля 2022 года. Главная задача на неделю – поймите то, чего хочется вам, а не внешнему миру. Расслабьтесь и отдохните от этой суеты. Такой отдых пойдет только на пользу.

ЛЕВ

Львам и Львицам начало февраля преподнесет подарок в виде финансов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Львы и Львицы, начало февраля 2022 года может преподнести вам небольшой подарок в виде финансов, причем оттуда, откуда вы не ждали. Приток денег может поступить вам в виде предложения о работе, небольшого аванса либо знакомый может вернуть вам долг.

Но при этом начало февраля 2022 года может немного пошатнуть самомнение Львов о себе. Возможны некоторые мысли о том, что вас ничего не радует или ничего не хочется делать. Звезды советует Львам баловать себя, например, сделать себе подарок в виде торта, похода в кино или прогулки. Львы, помните, кто вы по натуре.

ДЕВА

Девы, философы наши, вы направляете других на путь истинный, но мало заботитесь о своем внутреннем здоровье. В начале февраля 2022 года звезды советуют вам побыть в тишине и покое, чтобы прийти в ресурсное состояние. Предпочтите шумным компаниям спокойное чтение книги, лежа на кровати. Отдыхайте, вы этого достойны.

На любовном фронте в начале февраля 2022 года у Дев будет затишье. У Дев, которые состоят в отношениях, будет умеренная семейная идиллия. Одиноким Девам звезды советую не расстраиваться, а лучше потратить время наедине с собой, чтобы понять, какого партнера вы хотите видеть рядом с собой.

ВЕСЫ

Начало февраля 2022 года станет периодом получения новых знаний для Весов. Эта неделя как раз подходит для того, чтобы наконец-то пойти на курс обучения массажу, ухода за волосами либо на любой другой курс, о котором вы мечтали или долго думали, но сомневались.

В начале февраля 2022 года перед Весами может встать непростой выбор. Не торопитесь, налейте себе чаю, присядьте, успокойтесь, и все правильно взвесьте. Только сложив все «за» и «против», делайте выбор. Ваша рациональность вас никогда не подведет.

СКОРПИОН

Скорпионам суждено сдвинутся с места в начале февраля 2022 года. Это удастся, в первую очередь, благодаря вашей уверенности в себе, поэтому не бойтесь, верьте в себя и идите напролом. Результат вас точно удивит, а вот в положительном или отрицательном ключе – решать вам. Все будет зависеть от вашего отношения к этим изменениям.

Начало февраля 2022 года сулит Скорпионам и неожиданные повороты в жизни. Причем, эти неожиданные события будут как в личной жизни, так и в карьере. Не сопротивляйтесь, а просто примите это данность.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы в начале февраля 2022 года могут почувствовать прилив сил. У Стрельцов как будто появится второе дыхание, и они смогут смотреть на мир по-новому. Не упускайте этот момент, хватайтесь за него. Это лучшее время, чтобы показать себя окружающим, потому что вы будете очень притягательны и обаятельны в их глазах.

Прилив сил в начале 2022 года может отразиться и в личных отношениях. Не упускайте момент, флиртуйте, заигрывайте с вашей пассией, с которой вы хотите построить отношения. Не упускайте момент, вы можете себе это позволить.

КОЗЕРОГ

Козероги в начале февраля могут обеспечить себе золотую финансовую подушку на месяц вперед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Козероги в начале февраля 2022 года могут разбогатеть и обеспечить себе золотую финансовую подушку на месяц вперед. Вы можете смело вернуться к своим старым хобби или заняться делом, о котором вы давно мечтали. Берегитесь, вам может это и понравится.

В начале февраля 2022 года одинокие Козероги могут влюбиться. Да так, что голову от этого снесет. Присмотритесь к своим знакомым, бывшим возлюбленным или коллегам. Козероги, у которых есть вторая половинка в эту неделю могут только укрепить отношения.

ВОДОЛЕЙ

У Водолейчиков начало февраля 2022 года – это период любви и гармонии. Если вы одиноки, не унывайте. Новая любовь придет к вам неожиданно, и это будут настоящие хорошие отношения без расчета и корысти.

На любовном порыве в начале февраля 2022 года Водолеи почувствуют прилив сил и в работе, и творчестве. Нам захочется творить, создавать, работать быстро и собранно. Это заметят ваши коллеги и начальство.

РЫБЫ

В начале февраля 2022 года Рыбы будут активными и инициативными. Звезды пророчат Рыбам хорошее продуктивное начало месяца, которое сохранится надолго. Вы будете собраны и терпеливы. В общем, будете чувствовать себя как на вершине горы.

Начало февраля 2022 года – отличный период, чтобы заявить о себе, показать себя лидерами. Они будут интересны, как коллегам по работе, так и партнерам. В романтических отношениях Рыб ждет интересное предложение, от которого вы не сможете отказаться.

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