В Екатеринбурге 40 километров трамвайных путей находятся в аварийном состоянии из-за нехватки денег на ремонт

На аварийных участках скорость движения трамваев искусственно снизили до 10 километров в час. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 февраля в Екатеринбурге подорожает проезд в общественном транспорте. По предварительным данным – платить мы будем 32 рубля вместо 28, как сейчас. В связи с этим сотрудники Гортранса, который отвечает в столице Урала за муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, пригласили журналистов к себе и рассказали, почему нужно повышать стоимость проезда.

НЕ ХВАТАЕТ 578 ВОДИТЕЛЕЙ

Первым делом в Гортрансе объяснили, из чего вообще складывается тариф на проезд. В него входят расходы на оплату труда, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, ремонт и налоги.

- За последние пять лет, когда существовал тариф в 28 рублей, все услуги предоставляемые предприятию, сильно возросли в стоимости, - объясняет Екатерина Васильева, начальник финансово-экономического отдела Гортранса. - Тариф на электроэнергию увеличился на 41%. Дизельное топливо возросло в стоимости на 58%. Некоторые позиции по материалам и ремонту подвижного состава увеличились более чем в два раза в стоимости. При этом заработная плата работников не повышалась с 2016 года.

В Гортрансе сейчас 278 газовых автобусов и 220 дизельных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас средняя зарплата водителей – 44 тысячи рублей. У кондукторов – 30 тысяч. Из-за невысокой зарплаты люди неохотно идут на работу, из-за чего сотрудников не хватает, чтобы вывести в рейс все автобусы, трамваи, троллейбусы.

- У нас не хватает 578 водителей и больше 1000 кондукторов. Не достает также 318 человек ремонтного персонала, - говорит Михаил Щипанов, главный инженер Гортранса. – И люди уходят уже не к коммерческим перевозчикам. Рабочая специальность в принципе перестала быть модной. Молодежь сложно к нашей работе привлечь. Все хотят быть менеджерами и блогерами.

Сейчас средний возраст водителя в Гортрансе – 48 лет. Причем среди них есть и те, кому уже 70 лет.

- Сложно сказать, на какую зарплату люди к нам пойдут. В грузовые перевозки сейчас и на зарплату в 100 тысяч найти водителей не могут, потому что неохотно люди идут в рабочие профессии, - добавляет Михаил Щипанов. – Испытания беспилотной техники в мире проводятся не просто так.

Гортрансу не хватает 578 водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сейчас проводится свой эксперимент. В автобусах №25, 59, 50 установлены стационарные терминалы для оплаты. По изначальной задумке в таких автобусах кондукторы будут уже не нужны, ведь пассажиры сами с помощью терминалов оплачивать проезд. Но эксперимент показал, что к таким нововведениям готовы не все.

- Основная масса пассажиров стала ездить, держа в руке 28 рублей пока в автобус не зайдет контролер и не попросит оплатить проезд, - объясняет Виктор Табаков, директор филиала Гортранса, занимающегося автобусными перевозками. – На этих трех маршрутах мы теряем около 20% дохода, поэтому по возможности иногда возвращаем туда кондукторов, когда есть свободные люди. Они приучают людей к этому виду оплаты.

ТАРИФ НУЖЕН БОЛЬШЕ 48 РУБЛЕЙ

В Гортрансе отмечают, что стоимость проезда в 32 рубля не поможет решить все проблемы, однако повышать ее до 38 рублей, чтобы она равнялась себестоимости поездки одного пассажира, тоже рискованно, ведь иначе люди могут и вовсе перестать ездить на общественном транспорте.

- Любое повышение тарифа влечет отток пассажиропотока, который со временем восстанавливается, - говорит Михаил Щипанов. - По факту себестоимость в 2021 году была 38 рублей. То есть 32 рубля немного улучшит финансовое состояние предприятия, снизит долги, но всех проблем не решит. Надо отметить, что в дальнейшем роста тарифа избежать все равно не удастся. Существует инфляция. Цены на ГСМ и материалы растут. Но мы пытаемся оптимизационными мероприятиями держать тариф.

Около 40% дизельных автобусов в Екатеринбурге сейчас не исправны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала «нулевых» прошло три волны сокращений сотрудников – увольняли в основном руководящий персонал, а не водителей, кондукторов и ремонтную службу. Отказался «Гортранс» от своего пионерлагеря и санатория – их передали в городскую казну. Кроме того столовые, работавшие при производственных площадках, были сданы в аренду. Но средств все равно не хватает. У предприятия накопилось долгов на 594 миллиона рублей.

- Трудно говорить о нормальной стабильной работе предприятия, - отмечает Михаил Щипанов. - Систематическое недофинансирование ремонтных статей отражается на техническом состоянии подвижного состава, а также сопутствующей инфраструктуры. Фактически на сегодняшний день прекращено выполнение планово-предупредительных ремонтов тягловых подстанций, контактной сети, трамвайных путей. Из-за малого объема ремонтов, накапливаются дефекты трамвайных путей. Мы вынуждены для безопасности на таких участках искусственно ограничивать скорость движения до 10 километров в час. У нас 40 километров таких аварийных участков.

Один из них - Малышевский мост. На нем начали гнить деревянные шпалы, а сами рельсы волнообразно искривились.

- В 2017 году замена одного километра рельс на одном пути стоила 28-34 миллиона рублей. Сегодня это 70 миллионов, - объясняет Михаил Щипанов. - Реконструкция трамвайных путей должна входить в тариф. Поэтому порядка 48 рублей нужно смело брать за проезд.

В Гортрансе отмечают, что тариф на проезд больше 48 рублей помог бы решить многие финансовые трудности предприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЗАГОРАЛИСЬ АВТОБУСЫ

Сейчас в Гортрансе Екатеринбурга на балансе находится 220 дизельных автобусов и 278 на газу. Причем около 40% дизельных машин не исправны. Вспомнили специалисты и о ситуации, когда новые «зеленые» МАЗы в Екатеринбурге загорались в 2021 году.

- Там была конструктивная недоработка. Выхлопная труба была слабо изолирована от корпуса, - объясняет Виктор Табаков, директор филиала Гортранса. - И когда происходила неисправность двигателя, получался такой факел – труба сильно нагревалась и уже пластик загорался на машине. Сейчас мы эти замечания устранили. У нас принято свое конструктивное решение.

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Об этом сообщается в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (Подробнее)