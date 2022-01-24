Стоимость проезда в Екатеринбурге могут повысить до 32 рублей, а не до 33, как предлагали ранее

Решение о повышении стоимости проезда принимает Региональная энергетическая комиссия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает все-таки не на пять рублей, как в мэрии сообщали ранее, а на четыре. Об этом говорится в проекте постановления Региональной энергетической комиссии (РЭК), которая и будет принимать окончательное решение о стоимость билета. Он был опубликован на сайте комиссии. В частности, в постановлении сообщается:

«Утвердить предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, за исключением внеуличного транспорта, сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 32,00 рубля за поездку и место багажа»

В конце прошлого года Гортранс и Екатеринбургский метрополитен обратились в РЭК с просьбой пересмотреть тарифы. Поводом к этому стало несоответствие себестоимости поездки для одного пассажира и фактическая стоимость билета. В автобусах, троллейбусах и трамваях билет стоит 28 рублей, а себестоимость – 37 рублей. В метрополитене сейчас билет стоит 32 рубля, а себестоимость равняется 42. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 19 января при общении с журналистами отметил, что проезд в итоге будет стоить 33 рубля для всего транспорта, включая метрополитен. Изменение стоимости должно произойти 1 февраля.

- Тариф не повышался с 2017 года, а расходы на общественный транспорт достаточно серьезные, - обьяснял глава города. – Серьезно выросли в стоимости материалы и топливо. Повышение цены проезда это уже необходимость.

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