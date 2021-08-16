В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус

ЧП случилось на улице Щербакова. Фото: «Инцидент.Екатеринбург», vk.com

Как сообщают очевидцы, во втором часу дня в Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус, который ехал по 36 маршруту. Все случилось на улице Щербакова. По предварительной информации, из-за пожара в моторном отсеке салон стал быстро заполняться дымом.

- Сработала сигнализация, всех пассажиров высадили, водитель стал тушить автобус, - сообщает один из пассажиров в группе «Инцидент.Екатеринбург».

Как уточнили в МЧС, никто из людей не пострадал. Огонь был потушен еще до прибытия пожарных.