Ко Дню студента Яндекс Плюс дарит подписку на полгода всем екатеринбургским студентам, кто закроет сессию на отлично

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Плюс

Ко Дню студента Яндекс Плюс подарит шесть месяцев бесплатной подписки всем учащимся российских вузов – в том числе и екатеринбуржцам – закрывшим зимнюю сессию на «отлично». А хорошистам Плюс предоставит бесплатную подписку на три месяца. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна студентам за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после — по обычной цене.

«Подготовка к экзаменам сильно выматывает, поэтому мы решили поддержать ребят, которые усердно трудились и закрыли зимнюю сессию на пятерки и четверки. Теперь у них есть время для отдыха и возможность вместе с Плюсом посмотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, послушать музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, накопить баллы и заказать на них пиццу в Яндекс.Еде. Всё для того, чтобы набраться сил перед следующим семестром», — комментирует Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса

Чтобы получить подписку Яндекс Плюс уи подтвердить результаты сессии, студентам нужно отправить фото своего студенческого билета и зачетки через специальную форму на странице проекта. Согласно условиям акции, оценки за зимнюю сессию 2021-2022 должны быть не ниже «хорошо» и «отлично». Эти данные отправятся на обработку и в случае успешной проверки в течение 10 дней студент получит письмо со своим уникальным промокодом.

Акция будет проходить с 25 января по 8 февраля 2022 года на территории РФ.