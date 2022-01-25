В Свердловской области часть школьников отправят на дистант с 31 января

Часть школьников могут отправить на дистант с 31 января по 14 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросла заболеваемость коронавирусом. По статистике на 24 января, этот вирус выявили у 1202 свердловчан. Поэтому, власти приняли решение временно отправить школьников на дистанционное обучение.

В понедельник, 24 января, на дистанционное обучение было переведено 492 класса. Об этом журналисту «КП-Екатеринбург» рассказал Дмитрий Шиловских, начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

По его словам, ситуация с заболеваемостью среди школьников по области остается неблагоприятной.

- Ситуация с заболеваемостью стала развиваться. Вчера при заместителе губернатора Павле Крекове решался вопрос, по поводу дальнейшего обучения и какого количества, заболевших учеников мы ждем. Нашим министерством образования и молодежной политики были предложены варианты дистанционного обучения, - рассказал Дмитрий Шиловских «Комсомолке».

По словам начальника, занятия на удаленке будут не для всех классов, а лишь только для учеников среднего звена.

Дмитрий Шиловских анонсировал дистант для школьников 6-8 классов Фото: Ольга ЮШКОВА

- В основном подвержены заболеваниям дети среднего звена, это с 5 по 8 классы. Мы предлагаем этим ученикам уже пользоваться дистанционным обучением с понедельника, 31 января. С учетом заболеваемости мы не трогаем детские сады и начальную школу, так как им достаточно сложно получать знания на дистанционном обучении. Ученики старшего звена продолжат учиться очно, так как им нужна подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, - утверждает Дмитрий Шиловских в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

Окончательное решение по поводу перевода учеников на дистанционное обучение будет принято на совещании 25 января. По словам Дмитрия Шиловских, Роспотребнадзор согласен с предложением областного Министерства образования и молодежной политики, чтобы перевести школьников на онлайн-обучение. Окончательное решение будет зависеть от статистики заболеваемости. Пока, карантин планируется ввести на две недели с 31 января по 14 февраля.

Ранее, уральский врач Александр Соловьев рассказывал «КП-Екатеринбург», что новым штаммом «омикрон» чаще всего болели дети в возрасте от пяти до 10 лет. При этом маленькие пациенты не были вакцинированы, а почти все взрослые, которые инфицировались, имели прививку. Также специалист предположил, что новый штамм будет распространяться через несовершеннолетних пациентов.

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