Был ранен на фронте семь раз: 100 лет со дня рождения звезды «Белого солнца пустыни»

Николай Бадьев в роли смотрителя музея Лебедева. Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1969)

Свердловского актера Николая Бадьева многие помнят по роли в советском боевике «Белое солнце пустыни». Он играл седого смотрителя музея Лебедева, в котором красноармеец Сухов поселил вверенных ему женщин. Сегодня, 25 января, исполняется ровно 100 лет со дня его рождения. В связи с этим «Комсомолка» узнала от коллег Николая Бадьева малоизвестные подробности из его жизни.

БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН В РУКУ

Николай Бадьев родился в Петрограде. Рос в семье токаря с Путиловского завода. Там же, подобно отцу, и сам в 16 лет стал работать за станком. Когда же началась Великая Отечественная война, он ушел на фронт добровольцем и был зачислен в 128-ю стрелковую Псковскую Краснознаменную дивизию. Бадьев был разведчиком, командовал взводом. При жизни он вспоминал, что на войне пуля настигала его семь раз. И лишь после последнего, особо тяжелого, ранения его эвакуировали в госпиталь в Свердловск.

- У него остались отметины от ранения на руке, - вспоминает Иван Филоненко, Заслуженный артист России, друг и коллега Николая Бадьева. - Он всегда чувствовал ранение. Рука из-за этого не совсем свободно двигалась.

С 1952 года Николай Бадьев служил солистом Свердловского театра музкомедии. Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра музыкальной комедии

В госпитале во время лечения Бадьев пел для своих товарищей по палате. Однажды его услышали пришедшие актеры из театра, взявшего шефство над эвакогоспиталем. Они то и посоветовали Бадьеву идти учиться на артиста.

ЛЮБИЛ РАЗЫГРАТЬ КОЛЛЕГ

После госпиталя Николая комиссовали. В Ленинград он уже не вернулся – остался в Свердловске и поступил в местную консерваторию, а затем перешел учиться на актера в Свердловскую киностудию, параллельно работая в филармонии артистом. А в 1952-м он перешел на службу в Свердловский театр музыкальной комедии, где 40 лет был солистом.

- После окончания училища я пришел в театр в 1969 году. Тогда мы с ним и познакомились. Он был хороший артист. Тогда вообще сильная труппа в Музкомедии работала, - рассказывает Иван Филоненко. - Он комедийный актер был, характерный. Даже острохарактерный.

На сцене Николай Бадьев чаще всего играл комедийных персонажей. Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра музыкальной комедии

Среди коллег по сцене Николай Бадьев был известен своим веселым характером. Он, например, обожал шутки и розыгрыши. Но и другие артисты порой подшучивали над ним, что однажды вышло боком.

- Была у нас актриса-шутница. Шикарная женщина. Темпераментная. И она подшучивала над Бадьевым – в темноте за кулисами пыталась ущипнуть, - смеется Иван Филоненко. - Поэтому он всегда убегал, когда наступала темнота. А у нас за кулисами обычно пожарный всегда дежурил. Ну и актриса однажды в темноте перепутала и вместо Коли ущипнула пожарного. Тот перепугался. Говорят, даже уволился потом.

Николай Бадьев в роли Менелая в спектакле 1976 года «Прекрасная Елена». Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра музыкальной комедии

ОСВЕТЛЯЛ ВОЛОСЫ ПЕРЕКИСЬЮ

В «Белом солнце пустыни» роль у Николая Бадьева небольшая, но заметная. Его герой, смотритель музея Лебедев, погибает от пули бандита, защищая женщин.

- Они с режиссером были в хороших отношениях. Владимир Мотыль сам работал одно время в Свердловском театре юного зрителя, - уточняет Иван Филоненко. - Николай счастливый со съемок приезжал – все-таки сниматься в Советском Союзе в кино, даже в незначительной роли, это было тогда престижно и почетно. Помню, мы в Нижнем Тагиле были на гастролях, и он со съемок прямо туда прилетал перекрашенный - с белыми волосами. По фильму «Белое солнце пустыни» так нужно было. Тогда перекисью осветляли волосы.

Между кино и театром Николай Бадьев всегда отдавал предпочтение театру, вспоминают коллеги. И он очень переживал перед каждым спектаклем. По одной из версий из-за волнений он и ушел из жизни в 71 год.

А вот такой у Николая Бадьева был персонаж Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке» 1963 года. Фото: предоставлено пресс-службой Свердловского театра музыкальной комедии

- Конкуренция среди актеров всегда была очень сильная. Николай всегда волновался из-за этого. Видимо, это сказалось на сердце, - вспоминает Иван Филоненко. - Последний его спектакль был «О бедном гусаре замолвите слово». Перед выступлением он подходил ко мне, говорил «Я себя ужасно чувствую». Отыграл, ушел домой. А утром пришло известие в театр, что после спектакля он у себя дома скончался.

В Свердловском театре музыкальной комедии отмечают, что Николай Бадьев был настоящим драматическим актером. При этом среди его ролей все же больше характерных комедийных персонажей. А еще, что в театре все и всегда называли его просто «дядя Коля».

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