Модель прокомментировала свое обнаженное фото на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге

Сеть апартаментов оказалась в эпицентре православного скандала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модель Ангелина Кузнецова прокомментировала скандальную фотографию в нижнем белье на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В социальных сетях девушка рассказала, что заключила бартерный договор с отелем. Первые ночи она оплатила сама и провела несколько фотосессий с профессионалами. После чего администрация предложила ей скидку в обмен на несколько опубликованных кадров из RentHouse.

Снимки, которые прислала порнозвезда, не устроили представителей отеля, именно тогда она решила отправить то самое фото, которое было сделано для личного архива. Не разглядев деталей, девушка попала в очень неприятную историю.

Кузнецова с подругой на фоне храма. Фото: предоставлено Дмитрием Шабалкиным

- Хочу принести свои извинения за те чувства, которые я задела своей фотографией. Я глубоко уважаю все религии, и ту, которая является самой главной и важной в России. Я совершено не хотела и подразумевала оскорблять кого-либо своими фотографиями, - уточнила на своей странице в Instagram Ангелина Кузнецова.

По словам модели, после публикации фотографии ей стали поступать угрозы. Ранее о сложившейся ситуации высказался блогер Илья Варламов. По словам Варламова, когда кто-то делает такие фотографии на территории храма или в самом религиозном объекте, можно понять оскорбленных верующих. Однако скандал из-за данного кадра ему непонятен, он даже назвал это цирком абсурда.

Гостиница получила в соцсетях множество негативных сообщений. Оказалось, что снимок задел чувства верующих.Основатель отеля Дмитрий Шабалкин принес извинения.