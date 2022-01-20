В Екатеринбурге порнозвезда снялась обнаженной на фоне храма

Сеть апартаментов оказалась в эпицентре православного скандала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге порноактриса Ангелина Кузнецова вместе с подругой сфотографировалась обнаженной на фоне храма Большой Златоуст. Все произошло в отеле RentHouse, который располагается через дорогу от храма. Фотография была частью оплаты проживания по бартеру. Однако, постояльцы не оценили такого пиар-хода и раскритиковали гостиницу.

- Мы получили сотни сообщений от гостей, чьи религиозные чувства были оскорблены данной публикацией. Мы незамедлительно отреагировали и уже составили «черный список» тех, кто может спровоцировать подобные ситуации. А значит, они никогда не станут гостями нашей сети, - написал в Instagram основатель отеля Дмитрий Шабалкин. - От лица компании и лично от себя приношу извинения верующим за оскорбленные чувства и предупреждаю потенциальных «инстадив», что мы не поддерживаем подобное проявление своей индивидуальности.

Кузнецова с подругой на фоне храма. Фото: предоставлено Дмитрием Шабалкиным

По словам Шабалкина, девушка проживала на 11 этаже отеля с 18 по 20 декабря. Ей была предоставлена скидка 50%. Но скандальный пост появился лишь на второй день, когда менеджеры стали задавать вопросы о выполнении договоренностей.

- Я буду выяснять, кто лично договаривался с ней о бартере. С ней был скандал, она отказывалась покидать номер. Сегодня выселилась. Мы даже не сразу узнали об этом снимке. Стали поступать жалобы наших гостей. Было крещение, а у нас голые девушки позируют. Пришлось реагировать, приносить извинения. Как я понял, к ней для съемки приходила еще одна девушка и фотограф, - пояснил в разговоре с «КП» Дмитрий Шабалкин.

Связаться с Ангелиной Кузнецовой на момент публикации не удалось. Мы готовы отразить ее мнение насчет сложившейся ситуации.

Напомним, что в октябре суд отправил в колонию на 10 месяцев московского блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову. Пара стала фигурнатами уголовного дела из-за эротической фотосессии на фоне храма Василия Блаженного.