«Цирк абсурда»: Илья Варламов отреагировал на фото порнозвезды на фоне храма в Екатеринбурге

Блогер также заявил, что нужно разработать правила для фотографий на фоне храмов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер Илья Варламов отреагировал на фотографию порноактрисы с подругой в нижнем белье на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Свое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

По словам Варламова, когда кто-то делает такие фотографии на территории храма или в самом религиозном объекте, можно понять оскорбленных верующих. Однако скандал из-за данного кадра ему непонятен.

- Но когда человек дома, в закрытом помещении, выкладывает фотографии, где в окне виден храм, оскорбляться и обижаться на это, мне кажется, уже какой-то перебор, - заявил блогер.

Он отметил, что по такой логике нужно проверить российские пляжи, с которых могут быть видны храмы. Также блогер предложил задуматься о празднике крещения, когда в прорубь окунаются женщины в купальниках.

Гостиница получила в соцсетях множество негативных сообщений из-за снимка порнозвезды. Фото: предоставлено Дмитрием Шабалкиным

- Ситуация со всеми этими оскорблениями переходит в какой-то цирк абсурда, - заключил Варламов.

Блогер также заявил, что нужно разработать правила для фотографий на фоне храмов, где будет объясняться, сколько метров должно быть от ближайшего религиозного объекта и какую часть он может занимать на фото.

Ранее в Екатеринбурге порноактриса Ангелина Кузнецова вместе с подругой сфотографировалась в нижнем белье на фоне храма Большой Златоуст. Это произошло в отеле RentHouse. Фотография была частью оплаты проживания по бартеру. Однако гостиница получила в соцсетях множество негативных сообщений. Оказалось, что снимок задел чувства верующих.

Основатель отеля Дмитрий Шабалкин принес извинения. Также он подчеркнул, что в гостинице составили «черный список» тех, кто может спровоцировать подобные ситуации. Эти люди никогда не станут гостями сети отелей.

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