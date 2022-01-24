«Женщин многодетные отцы-одиночки не интересуют»: онколог с шестью детьми из Екатеринбурга ищет няню для своих ребятишек

Старшие дочки многодетного отца помогают с воспитанием братьев и сестер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ушедший год был самым непростым в жизни врача-онколога Виктора Шипицына. В сентябре 2021 года его любимая жена Юлия умерла после рождения их шестого ребенка. Семейная пара была вместе пятнадцать лет. После трагического события Виктор Шипицын в 47 лет остался один с шестью детьми.

ДЕТИ СДЕЛАЛИ НАС СЧАСТЛИВЫМИ

Виктор Шипицын встретил нас с пятимесячным сыном на руках. Илюша, так зовут малыша, так и не успел познакомиться со своей мамой… Следом за отцом в коридор встречать гостей выбегают 2-летняя Серафима и 4-летний Лука. Еще трое детей – в школе. Это 8-летняя Варвара, 12-летняя Маша и их брат Иван - ему 14.

Семья Шипицыных живет в трехкомнатной квартире в центре Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья Шипицыных живет в трехкомнатной квартире в центре Екатеринбурга. В гостиной, как и в детской, хороший ремонт, чисто и уютно. На удивление, при таком количестве детей – все прибрано и лишь в некоторых местах на полу лежат игрушки. В комнате, приспособленной под прачечную, на сушилке аккуратно развешаны детские вещи.

- Стирки много. Приходится машинку по два-три раза запускать каждый день, - робко улыбается многодетный отец, а потом спустя паузу тихонько добавляет, - когда Юлечка жива была, мы все вместе делали.Юлия по образованию была акушером-гинекологом. Сначала работала по профессии, затем, когда уже сошлись с Виктором - медицинским представителем фармацевтической компании. Ее рабочий график был гибким, поэтому она много времени проводила с детьми. Водила их в школу, секции. Виктор вел прием в качестве врача-онколога в Железнодорожной больнице.

- Хорошо жили, я брал по 2-3 дежурства, чтобы деньги в семье были, - вздыхает Виктор. – Юленька была замечательной мамой, контролировала всю работу по дому. Детьми занималась, каждую минуту старалась быть рядом с ними. Мы же и предположить не могли, что у нас будет так много детей. Но они сделали нас счастливыми. Мы думали, что справимся со всеми трудностями...

НЕ ПРОСНУЛАСЬ

- Мы познакомились с Юлей в 2006 году. Я поехал в поселок Муравленко в Ямало-Ненецкий округ в командировку, как врач-онколог и специалист УЗИ, - рассказывает Виктор Шипицын. – И там, в моем кабинете в больнице был стул, из которого без конца выпадал болт. Он меня очень злил, да и эта командировка тоже. Я совсем не планировал уезжать так далеко от дома. В общем, я этот стул решил починить, но инструментов не было. Тогда я пошел в отделение к гинекологам, чтобы попросить у них корнцанг (хирургический зажимный инструмент – Прим. Ред.). Там мы с Юлей и познакомились.

Как рассказал Виктор, Юлия жертвовала собой ради детей. Фото: предоставил Виктор Шипицын.

Юлия тоже находилась в командировке. Более того, она только-только вышла замуж. И они с супругом собирались ехать в Сочи. А вот Виктор на тот момент уже был в разводе, воспитывал двух дочерей.

- Настеньке, старшенькой, уже 22. А Анютке – 21. Сегодня она первую сессию закрыла, она молодец! По моим стопам решила пойти. После школы поступила в медучилище, а теперь, на первый курс в мединститут, - между делом гордо добавляет Виктор. - Хотя я говорил ей, что быть врачом дело не прибыльное.

Но вернемся к истории знакомства Юлии и Виктора. Между врачами вспыхнули чувства, противостоять которым, они были не в силах. Поэтому, по приезде в родной Екатеринбург Юлия объявила супругу, что встретила свою любовь. Молодожены разошлись тихо, без скандалов.

- Да, мы думали, что справимся со всеми трудностями. Потом у нас родились Ванечка, Машенька, Варвара. Мы были счастливы. Но когда родился Лука, все стало сложнее. Сын родился с пороком сердца. Юля год с ним лежала в реанимации. Нашему мальчику делали две операции с остановкой сердца. Тогда мы были готовы ко всему, - продолжает Виктор, - но только не к пятому ребенку. Ох, я, когда узнал, думал, не выдержу. Не потяну ни финансово, ни физически. Очень боялся. Родилась Серафима. А через два года – Илюша. Для меня они стали этаким стимулом, чтобы бороться, жить и работать.

У четырехлетнего Луки врожденный порок сердца.

Юлия тяжело перенесла шестую беременность. Все время пока она вынашивала Илью, ей ставили уколы. Но мальчик родился здоровый. А когда ему исполнился месяц, в семье случилось горе. Это произошло в ночь с 16 на 17 сентября 2021.

- Четверо детей спали в одной комнате – Маша, Варя, Лука и Иван. А мы с Юлей, Серафимой и Ильей в другой комнате легли. Ночью Лука стал реветь. Я пошел к нему, понял, что ребенку надо сменить постель. Помыл его, все убрал и лег с ним. А утром слышу, Илья громко плачет. Думаю, что такое, ведь он с мамой рядом. А он не успокаивается. Встаю, захожу в комнату к ним. А мама не дышит… Я всех детей поднял, позвонил в скорую… Но было поздно, - вспоминает тот страшный день Виктор. – Мне до сих пор тяжело все это вспоминать. Но тогда меня буквально изнутри грызла боль… Было морально невыносимо… Сейчас я живу ради наших с Юлей детей.

ПОНЯТИЕ КОМФОРТНОСТИ У ВСЕХ РАЗНОЕ

Юлию Шипицыну, как мать-героиню награждали орденом «Материнская доблесть» III степени. К нему, помимо ордена и удостоверения полагалась единовременная выплата в 41 000 рублей. Женщине вручили медаль и удостоверение за рождение шестого ребенка. Но выплату мамочка получить не успела. Но теперь, как пояснил Виктор, этот вопрос решен.

- С деньгами вопрос закрыт. Законодательство менять неправильно. Да и сумма 41 000 рублей небольшая. Поэтому, депутаты возместили нам эти средства из других источников, - говорит Виктор. - Для многодетных семей нет каких-то особых пособий. Маткапитал только за первого и второго ребенка выдается.

Виктор пытается найти няню, потому что он не может справляться в одиночку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виктор сейчас в декретном отпуске. Но, чтобы растить шестерых детей, нужны деньги. Поэтому, он все равно выходит на работу в Железнодорожную больницу во вторник, четверг и воскресенье на 5-6 часов. В это время за детьми помогает присматривать 81-летняя бабушка, мама Виктора. В месяц при таком графике ему платят за работу около 15 000 рублей.

- Моя работа это больше психологическая, чем финансовая поддержка. У Луки есть пенсия по инвалидности – 16-17 тысяч. Младшие получают выплаты по потере кормильца 9 тысяч рублей. Понятие комфортности у всех разное, - вздыхает Виктор. – Нас спасает свой огород, летом выращиваем ягоды, овощи, ту же картошку потом едим. К тому же экономия за счет того, что дети донашивают вещи друг друга. Друзья с института мне помогают, то памперсы привезут, то еще какие вещицы. Кризисный центр отправляет своих нянь иногда. Но надолго ли это? Вот в углу детские вещи лежат, их бы разобрать, посмотреть, что на новый сезон оставить. Но мне этим заниматься морально тяжело, я не знаю, что нужно, а что нет.

Многодетный отец-одиночка признается, что быт съедает все свободное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, губернатор области Евгений Куйвашев говорил Виктору, что разрешит вопрос с жильем для семьи. Однако пока все осталось на уровне обещаний и переговоров.

- Мы конечно на любую помощь согласны. Естественно, что загородный дом мне не нужен. У меня привязка к центру: дети в садик, школу ходят, в музыкальную, художественную. У каждого из детей свое расписание. Я всех не успею отвезти. Поэтому, лучший вариант для нас – квартира, - подчеркивает отец-одиночка. - Представители от губернатора к нам приходили. Но как будет дальше – непонятно.

ДЕТЯМ ОЧЕНЬ НУЖНА МАМА

Виктор Шипицын до сих пор тяжело переживает внезапный уход любимой супруги. Но мужчина старается держаться ради детей. Не смотря на то, что уход за ними отнимает у него много сил и времени. - Если, например, ночью малыш проголодается, то мама ему может дать грудь, покормить, практически не вставая. А мне надо сначала пойти на кухню, приготовить смесь, дать бутылочку ребенку. Пока младшего покормлю, там уже дочка попросит в ночи попить ей принести. Вообще иногда ночью вчетвером спим. И так начинается, что один попросит пить, другого надо покормить. Третий вообще обмочится в кровать, - рассказывает Виктор.

Особую нужду и потребность Виктор чувствует в специалисте, готовом присматривать за его детьми. Поэтому Виктор находится в постоянном поиске няни для своих деток. Мужчина уже отчаялся размещать объявления на сайтах и не получать отклики.

- У меня просто «день сурка», - продолжает многодетный отец. – Все силы уходят на то, чтобы готовить, убираться, отводить их на занятия. Больше всего нам няня нужна. Но пока что нет кандидатур и откликов на размещенную вакансию. Няни готовы отвезти ребенка на занятия, чтобы ребенок был самостоятельным. А кому нужен пятимесячный малыш? Хотелось бы как можно скорее ее найти. Ведь каждому из них надо время уделить. Подростковый период – самое сложное, с чем я сталкиваюсь в воспитании. Дети бунтуют. От всего отказываются, не хотят учиться.

Естественно, что нервы Виктора не выдерживают и сил ему совершенно не хватает для того, чтобы побороть стресс. Сам мужчина прекрасно понимает, что детям нужна мама. Но, по его словам, женщин многодетные отцы совершенно не интересуют.

- Не знаю, как я справляюсь. Да никак. Бывают срываюсь. Прекрасно понимаю, что детям нужно материнское тепло. Но женщине совсем не нужны мужчины с детьми. Конечно, если он любит, то готов взять даму хоть с детьми, хоть с мужем и любовником, - шутит Виктор. – А для женщины любовь – это удобство. Она сначала выяснит, а где ты живешь, какая у тебя машина, сколько детей. Знакомиться со мной они не хотят, после того, как узнают, что у меня их шестеро.

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