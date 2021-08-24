Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион рублей в лотерею

Тагильчанин купил лотерейный билет и выиграл миллион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила, 47-летний многодетный отец, выиграл миллион в лотерею. Роман Дешевов воспитывает пятерых дочерей и работает строителем. Победитель лотереи купил несколько билетов, один из них стал выигрышным.

- Решил проверить билет в киоске. Мне там сообщили, что он выигрышный. Я ответил, что знаю, думая про свои 300 руб. А мне в ответ продавец: «Вы не поняли, сумма-то большая! Вы когда-нибудь миллион выигрывали?». Вот тут я обалдел, - рассказал участник розыгрыша.

Часть выигрыша тагильчанин планирует потратить на автомобиль, а остальное пойдет на покупку садового участка.