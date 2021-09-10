В Свердловской области многодетный отец спас тонущего ребенка

Мужчина бросился в воду и спас ребенку жизнь. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Житель поселка Арти Раиль Гильметдинов спас тонущего мальчика. Инцидент случился 25 августа, когда свердловчанин вместе с семьей отдыхал на реке Уфа. О подвиге уральца рассказал губернатор Евгений Куйвашев. В МЧС готовят документы для награждения его медалью.

- Один из мальчиков тонул. Раиль бросился в воду и достал ребенка со дна реки. Мальчик уже не дышал, но Раиль сделал ему искусственное дыхание, массаж сердца, спас ребёнка от смерти, а потом ещё и довез до скорой помощи. Хоть Раиль себя героем не считает, я думаю, что он самый настоящий герой. - написал глава Свердловской области в Instagram.

В разговоре с «КП» Раиль Гильметдинов пояснил, что откачивал подростка около 20 минут.

- В тот день было очень жарко. Приехали деревенские ребята, через 20 минут кричат «Друг утонул!». Я прибежал, он уже на дне лежал. Вытащил, стал откачивать, он был весь синий. Потом в машину посадил, довез до деревни. Потом туда скорую вызвали. Мальчику 14 лет, говорил, что голова кружится. Сейчас он в больнице, но уже в хорошем состоянии. Он из многодетной семьи, воспитывается матерью. Отец у него умер недавно, - вспоминает Раиль.

В семье Раиля Гильметдинова четверо детей: два сына и две дочки. Сейчас мужчина безработный, но в ближайшее время он собирается искать работу в Екатеринбурге.

- Собрал все документы, справки. После 21-го числа должны вручить награду. Но я себя героем не чувствую. Жена такого же мнения, я поступил как надо, - добавил житель глубинки.

Семья Раиля Гильметдинова. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Чиновник отметил, что постарается встретиться с Раилем во время рабочей поездки в Арти. Напомним, что минувшим летом в Красноуфимске 17-летний подросток спас троих детей из горящего дома. Позже Следственный комитет наградил отважного юношу.