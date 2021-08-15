На Урале СК наградил подростка, спасшего из пожара семерых детей

Подростку вручили символику СК и грамоту. Фото: СУ СКР

Следственный комитет наградил 17-летнего подростка, который спас из пожара семерых детей. Это произошло ночью 1 августа 2021 года в селе Чатлык Свердловской области.

Увидев, что полыхает дом соседей, Сергей Тетеревков сначала забежал к себе домой, попросив отца вызвать МЧС, а затем бросился на место пожара. Входная дверь была охвачена огнем, поэтому, чтобы попасть внутрь, Сергею пришлось залезть в окно. В комнате подросток увидел трех спящих детей. Он разбудил их и вывел на улицу.

Затем Сергей увидел, что огонь распространяется в сторону соседнего дома. Парень побежал будить жителей этого дома, но дверь оказалась заперта. Подростку удалось открыть засов двери и попасть внутрь дома.

- Осмотревшись, он обнаружил, что в комнате спят четверо детей. Юноша разбудил их, вывел на улицу, где собрал всех и успокаивал до прибытия пожарных. Благодаря оперативным и грамотным действиям Сергея Тетеревкова, семеро детей не пострадали, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

За геройский поступок подростка от души поблагодарил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Он вручил Сергею сувениры с символикой Следственного комитета, а также благодарственное письмо.

Также парня поблагодарил руководитель следственного отдела по городу Красноуфимск Владимир Давыдов. Он показал юноше имеющиеся у следователей на вооружении образцы криминалистической техники, а также вместе с Сергеем навестил спасенную им семью. Детишкам подарили одежду, приобретенную сотрудниками Следственного комитета.