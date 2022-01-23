«Ты не ремонтируешь технику, а работаешь с людьми»: откровения мастера по ремонту компьютеров о том, как дурят клиентов

Для мастеров таких сервисов важно запугать клиента, чтобы он как можно скорее захотел расстаться с деньгами, лишь бы починили его технику. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Внезапная поломка компьютера может обернуться настоящим кошмаром. Особенно, если техника нужна нам для работы или учебы. И в этих случаях бежать некуда, кроме, как к мастеру по ремонту компьютеров. Но где его искать? И тут нам на глаза обязательно попадается объявление из почтового ящика или наклеенное на двери подъезда. Как правило, это листовки напечатаны на дешевой бумаге. Из контекста следует, что мастер живет рядом, придет быстро и починит вашу технику недорого. Но на деле выходит иначе. Ремонтник из Екатеринбурга на условии анонимности рассказал «Комсомолке», как его пригласили на работу в компанию по ремонту компьютеров, а оказался он в конторе разводил.

НАШЕЛ РАБОТУ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Меня зовут Вадим, мне 27 лет. По образованию я инженер-техник. Как-то раз я откликнулся на вакансию компьютерного мастера. Со мной связался менеджер и пригласил на собеседование. Я приехал, заполнил анкету, в которой нужно было написать о своем опыте работы. И тут мне сразу говорят, что меня ждут в 10:00 утра в офисе на Малышева. Еще удивились, что желаемой зарплатой я написал всего 50 000 рублей. Спрашивают: «А что так мало? Будем вам платить 100 000 рублей после стажировки и испытательного срока». Официального трудоустройства сразу не предлагают, только после обучений и трех месяцев на работе.

Цены на запчасти для компьютеров специально завышают. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Но перспектива интересная. Поэтому я пришел на следующий день по указанному адресу. Бегло оценив обстановку, заметил, что работают молодые люди до тридцати. В офисе - человек десять. Кто-то - на обработке заявок, кто-то - в технике ковыряется. Ко мне приставили «опытного» сотрудника Юрия. И тот чуть ли не с порога заявил: «Главный принцип работы - ты не ремонтируешь технику, а работаешь с людьми. Задача в том, чтобы как можно больше навязать услуг и раскрутить клиента». Юра сказал, что поначалу он будет моим наставником, я буду ездить с ним по заявкам и смотреть, как действовать. А потом я должен буду в одиночку приносить хорошие чеки.

ПООЩРЯЮТ ШВЕЙЦАРСКИМИ ЧАСАМИ

Все заявки, которые поступают на выезды, менеджеры направляют в Telegram. С рекламой у них порядок, как и с клиентами. Звонков много. Юра в первый же день работы начал хвастаться, что его зарплата начинается от 110 000 рублей. А чек по услугам, которые он оказывает в месяц выходит где-то на 250 000 рублей. Его, как одного из топовых сотрудников даже наградили. Он показал мне часы одной швейцарской марки и сказал, что ему их вручили за отличную работу. По словам Юры, главное запугать клиента и психологически на него давить. Говорит мне: «Я тебя всему обучу, будешь такие же носить».

Никакого установленного прайса у мастеров нет. Представляться надо не своим именем. Раскручивать стоимость услуг просто на ходу. Одна цена на диагностику только может быть от 450 до 1800 рублей. Настроить BIOS (базовая программа, которая подготавливает компьютер к загрузке операционной системы – Прим. Ред.) – 450 рублей, за установку каждого драйвера по 150 рублей. Но предварительно, тебе надо их удалить с компьютера, чтобы накинуть услуг. А пока драйвер сносишь, начинаешь говорить, что не мешало бы и систему переустановить. Там уже цена выше. Перед тем, как удалить систему, тебе надо предлагать услугу сохранения данных – 1900 рублей за несколько гигов. А ведь у некоторых информации на компьютерах от 200 ГБ и выше. Вот тебе, и сумма приличная уже накапала. Кстати, спецодежды у работников нет. Удостоверений тоже.

Интересуйтесь что именно делает мастер и не уходите от него. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Работа не простая, поэтому раз в три месяца в компании бывают мотивирующие банкеты с коллегами в ресторане для того, чтобы сплотить сотрудников. Но дружбой между коллегами там и не пахнет. Все друг с другом ругаются. А главный управляющий специально травит сотрудников и поддерживает только тех, у кого чек по проданным услугам выше. Из-за такой обстановки многие психуют и не выдерживают, просто бегут хлопнув дверью. Текучка страшная, люди работают от силы месяц-два.

ВЫЕЗЖАЕМ, У НАС КЛИЕНТ

Первый выезд у нас к студентке, у которой не работает принтер. Тут по сути просто бы разобраться в причине. Но Юра видит, что девочка курсовую не может напечатать, нервничает. Пока она задумалась, подсовывает ей договор и просит подпись. В договоре сумма даже приблизительная не прописана. Их специально печатают так, чтобы шрифт был поплывшим, с плохо пропечатанными буквами. Говоришь: «Если отказываетесь от ремонта, то по договору за диагностику должны платить». Такая манипуляция. Главное – получить подпись любой ценой. Девочка подписала.

После этого Юра достал флешку и вставил в компьютер. Оказалось, у него была специальная программа, которая выводит непонятный текст в экране компьютера на английском языке. Она пустышка и вреда технике не несет. Но Юра ее начал показывать девчонке, чтобы напугать окончательно. Убедил ее, что «вон те красные квадратики» означают, что жесткий диск вот-вот сдохнет и все данные с компьютера полетят. И тут же говорит, я вам сохраню данные и установлю новый жесткий диск. И так он ей наговорил услуг на 15 000 рублей! И это притом, что у девочки просто не работал принтер. Он воспользовался ее потерянным состоянием, пихнул ей договор, и забрал технику. Откуда у студентов такие деньги? Проще новый принтер купить!

СТРАННЫЕ ТРЕННИНГИ И ОБУЧЕНИЯ

Второй вызов – мужчина жаловался на то, что тормозит и зависает ноутбук, интернет теряется. Юра начал удалять драйвера на тот же интернет и запевать старую песню про: «А вам бы уже винду переустановить пора на версию поновее». Тут клиент, похоже, смекнул, что его пытаются вокруг пальца обвести, начал ругаться, угрожал полицией. А Юра в ответ: «Ну, вы же договор подписали? За диагностику обязаны заплатить!». Мужчина ему вынес 500 рублей, и мы поспешно ушли.

Как правило, это листовки напечатаны на дешевой бумаге. Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Кстати, в программе стажировки есть своего рода мастер-классы на тему: «Как распознать оперуполномоченного?». Коллеги говорили, что если вас позвали в квартиру, в которой нет семейных фото, она пустая и похожа на арендованную на сутки, то лучше уйти и не ввязываться. Рассказывали случай, как две недели до моего прихода опер выловил мастера и теперь ему светит срок за «пиратку».

Кроме того, нам объясняли, как отлынивать, если вас позвали ремонтировать компьютеры в офисах какой-нибудь компании. Зачем? Объясняю - чаще всего мастеры-ломастеры используют краденый и пиратский софт, поэтому себя надо обезопасить.

Естественно, что свои названия, офисы и телефоны они регулярно меняют. Фактический ремонт проводят редко. Чаще всего просто тянут время и говорят: «Потерпите еще полтора месяца, пожалуйста, а то наш спец на больничном». А вот когда злые клиенты приходят к ним на ресепшн за техникой и начинают конфликтовать, то менеджеры возвращают ему компьютер. Но нарочно отключают кулер и систему охлаждения и когда отдают, то говорят: «Да он у вас сгорит через неделю». И заставляют клиента потрогать горячий корпус, чтобы он убедился, что его ситуация бедовая. Иногда эти мастера специально заменяют нормальный жесткий диск на плохой и так возвращают клиенту компьютер.

В прокуратуре говорят, что на подобные фирмы заведено много дел. Люди пишут жалобы на завышенные цены. Но то, что они завышены – доказать сложно. Прайса ведь нет. Один мастер может продать услугу за 50 рублей, а другой оценит свои старания на 5 000 рублей. Поэтому, их работа вполне даже легальна. Запчасти и комплектующие берут у коллег из «дружеских» магазинов. Там и чек, какой надо напечатают, и цены, как надо повысят. Как минимум два магазина в Екатеринбурге так делают.

В случае, когда клиенты приносят на ремонт премиальные компьютеры, например, MacBook от Apple, то наши мастеры несут их в официальные сервисы на ремонт. Так как система сложная им ее не «хакнуть». А потом просто цену на 20-40% завышают при выдаче.

Я, конечно, долго работать в такой конторе не смог. Когда раскусил, что кто чему. Ушел. Но мне не раз потом еще звонили из аналогичных фирм и предлагали работать о такой схеме

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Как выбрать мастера по ремонту компьютеров

- Читайте отзывы! Бывает, что их накручивают, поэтому важно смотреть несколько площадок с отзывами.

- Берите напрямую номер мастера, который ремонтирует ваш компьютер. Если он вам дает контакты менеджера, то уже следует задуматься.

- Спрашивайте несколько раз точную стоимость ремонта и не подписывайте никаких договоров, до того, как вам не установят сумму. Обычная стоимость диагностики около 500 рублей. Если вам завышают цену – то попросите обосновать и откажитесь.

- Попросите назвать точный «диагноз» и проверьте в гугл, действительно ли «симптомы» поломки вашей техники совпадают с вашей ситуацией.

- Интересуйтесь что именно делает мастер и не уходите от него.

- Спрашивайте документы мастера и фотографируйте их. Так вам проще будет разыскать мошенника в организации. А если он отказывается и не может их предоставить, необходимо отказаться от его услуг.

- Просите кассовый чек и гарантию на услуги. А лучше всего, отнесите ваш компьютер в специализированный сервисный центр или туда, где его приобретали. Гарантии на софт и аппаратный ремонт даются – от 14 до 30 дней.

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