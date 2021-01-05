Профессия «муж на час» в нашей стране существует уже многие годы. Так называют мастеров, которые выполняют в квартирах и домах работы по ремонту (и не только). Подсоединить стиральную машину, починить розетку или проштрабить стену… Этим «рукастым» мужчинам по плечу любая работа. Но есть и стереотипы, связанные с этой профессией. Правда ли, что «мужа на час» чаще всего заказывают женщины? И действительно ли таким «мужьям» предлагают расплатиться за работу сексом?У нашего героя руки, как говорится, растут из нужного места. Поэтому 10 лет назад он оставил скучную работу в офисе и стал «мужем на час». Специально для «КП» он вспомнил о самых необычных случаях, которые произошли с ним на работе.МОЙ ПЕРВЫЙ «КОСЯК»Если вспоминать об интересных случаях, то на ум приходит мой первый и, к счастью, единственный «косяк». Это было лет десять назад. Тогда я еще только начинал.Пришел к женщине. Ей было нужно врезать замок в железную дверь. Речь не о сейф-двери, а о таких массивных металлических конструкциях, которые до сих пор очень распространены.Я выпилил отверстие. А замок, который купил заказчик не подошел по размеру! Я очень расстроился. Я же понимал, что это моя оплошность. И не придумал ничего лучше, как попросту сбежать...Конечно, впоследствии я бы так никогда не сделал, но тогда я еще не заморачивался насчет репутации и негативных отзывов. Да и вообще рассматривал это исключительно как подработку, вроде хобби.Оказалось, что помимо женщины дома был и ее отец. Такой крепкий решительный дедушка. Видимо, он понял, что я собираюсь слинять. Ведь к тому моменту я уже успел собрать весь свой инструмент, в руках была лишь отвертка.- У меня срочный заказ, давайте я его быстро сделаю, вернусь и разберусь с замком, - попытался схитрить я.- Ладно, езжай. Но инструмент оставь здесь, - нахмурился дедушка. И ногой отодвинул мою сумку вглубь квартиры.В итоге я оставил дедушке 1000 рублей (столько стоил мой вызов), чтобы убедить его, что я точно вернусь. Но я этого так и не сделал. Получилось, что на первом вызове я не только не заработал, но еще и ушел в минус.К счастью, подобный случай был единственный. И с того раза «косяков» с моей стороны больше не было. Я всегда делаю все, как для себя.«В ЦЫГАНСКОМ ДОМЕ ЗА МНОЙ СЛЕДИЛ КОНЬ»Первоначально заказы я находил через Avito, размещал там объявления. Со временем клиентура стала приходить через «сарафанное радио».Однажды я собирал шифоньер в доме, где жили цыгане. Моей работой они остались довольны и начали активно меня советовать своим соотечественникам. Видимо, они думали, что сборка мебели – моя основная специализация, потому, что заказы от них шли только такие.Ромалэ любят, чтобы дом снаружи и внутри выглядел красиво. В их понимании это яркий, кричащий дизайн. При этом ни материал, ни качество – не важно. Главное, чтобы было красиво.Запомнился один случай. Он произошел поздней осенью.Приехал в цыганский дом. Нужно было собрать какую-то дешевую ставропольскую мебель. Мало того, что материал оказался некачественный, так и цыгане в тот момент праздновали чей-то юбилей.Пока я занимался сборкой, каждый цыган, находившийся в доме, от ребенка до взрослого барона посчитал своим долгом подойти и внимательно понаблюдать за моей работой и прокомментировать мои действия. Естественно, при этом они активно курили прямо в доме (если вы не знали, то у цыган есть такая манера), что меня, как некурящего человека, сильно «напрягало». Мне даже пришлось поругаться с бароном. Он говорил, что я работаю слишком долго, а я объяснял ему, что все дело в том, что их мебель очень плохого качества.Мне все-таки удалось добиться, чтобы обитатели дома не стояли у меня над душой. Они ушли праздновать. В этот момент я почувствовал себя очень одиноко. Особенно после того, как в окно начал заглядывать взрослый вороной конь, я не шучу. Это было очень необычно и завораживающе.БОЯЛСЯ, ЧТО КРЫСА СВАЛИТСЯ НА ГОЛОВУНо закончилась моя работа с ромалэ после другого случая.Я приехал в дом. Снаружи - настоящий дворец. Внутри – тоже. На стенах огромные портреты обитателей дома и везде, где только возможно - позолота, даже на обоях. Хозяина дома не было. В дом меня впустила старая цыганка.Пока я работал, то периодически таскал мебель из одной комнаты в другую. Видимо, мое присутствие почувствовали крысы, которые жили в доме. Они начали бегать по натяжному потолку. Под их весом он начал слегка провисать, и на полотне даже можно было различить следы их лапок. Ощущение было очень неприятное. Казалось, что сейчас какая-нибудь крыса свалится мне прямо на голову.Я привык к колориту цыган, особенностям их общения и к манере постоянно курить в доме. Но после случая с крысами я перестал с ними работать (хотя понимаю, что с цыганами это не связано). Я пару раз отказывался от заказа, а потом они сами перестали меня звать.Могу сказать, что меня они ни разу не пытались обмануть. Иногда, конечно, они пытались сбить цену на мои услуги, но если уж ты с ними договорился, то они никогда не пытались заплатить меньше.Одна заказчица как-то даже перевела мне часть гонорара постфактум, так как с собой у нее не было всей суммы. Чаще с оплатой пытаются «кинуть» или продинамить москвичи. Им приходится по 100 раз звонить и напоминать, что нужно перевести деньги. Любят они об этом «забывать» неделями.ПРЕДЛАГАЮТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕСПАТЬНаверное, в 70% случаев мои услуги заказывают женщины. Но нет, переспать мне при этом никто и никогда не предлагал. Не могу припомнить, чтобы на это хоть раз был бы хоть какой-то намек. И от коллег по цеху я о таком не слышал. Флиртуют, да, это бывает часто. Но не более. Думаю, такой стереотип появился из-за порнофильмов.Чаще всего одинокие женщины обращаются с просьбой что-то повесить, например, полку. Иногда им нужно просто переместить мебель из одной комнаты в другую. Для этого ее нужно разобрать.Запомнился один такой заказ. Приехал в квартиру к женщине лет 50. Нужно было разобрать и перенести шифоньер из одной комнаты в другую.Из разговора с женщиной я узнал, что недавно у нее умерла мать. Она была очень грустная, даже несчастная, ей очень хотелось поговорить. При этом в квартире жило очень много домашних животных, а за чистотой женщина не особо следила. По всей квартире жутко пахло кошачьей мочой. Находиться там было неприятно. Хотелось просто сбежать. Но женщина не переставала говорить, хотела, чтобы ее выслушали… В общем, иногда приходится оказывать людям и психологическую поддержку. Кстати, потом эта женщина снова ко мне обращалась, но я отказал. Сказал, что переехал жить в другой город. Очень уж не хотелось возвращаться в эту жутко пахнущую квартиру.Мужчины, которые заказывают мои услуги, делятся на несколько категорий: первые зачем-то обязательно сообщают, что могли бы это сделать сами, но из-за работы у них не остается времени. Другие – ничего не говорят, молча уходят в комнату, и смотрят телевизор. Есть и третья категория мужчин. Они зачем-то сообщают мне, что руки у них растут не из того места. Но смельчаков, готовых это сказать, очень мало.Бывают интересные типажи людей. Однажды, например, монтировал встраиваемую кухню для одного грузина. Когда я только приехал, он начал говорить со мной на отвлеченные темы и сел на стол, а потом, как бы между делом выложил из кармана ПМ и попросил, чтобы я все собрал нормально. Видимо, думал, что на меня это произведет впечатление. Но я на такие вещи не реагирую. Ведь моя работа от этого не изменится. Кстати, от коллег слышал о том, что они сталкивались с подобными случаями.