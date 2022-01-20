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Общество20 января 2022 2:00

Скандальные концерты режиссера Владимира Хотиненко: чем автор «72 метров» запомнился однокашникам-архитекторам

Режиссеру «Зеркала для героя» и сериалов по Достоевскому исполнилось 70 лет
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Коллеги говорят, что режиссер Хотиненко очень хорошо умеет смеяться.

Коллеги говорят, что режиссер Хотиненко очень хорошо умеет смеяться.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

У знаменитого режиссера Владимира Хотиненко и популярного музыканта Вячеслава Бутусова – общее студенческое прошлое. Оба они окончили Свердловский архитектурный институт. Только Хотиненко выпустился на семь лет раньше – в 1976-м. К юбилею режиссера вспоминаем, каким он был студентом и как делал первые шаги в большом кино.

СПРОЕКТИРОВАЛ ПЛАВУЧУЮ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ

Владимир Хотиненко родился в Алтайском крае, а в Свердловск переехал уже после школы. Однокашники вспоминают, что в вузе он был одним из самых популярных и известных студентов – рисовал хорошо, а пел так вообще отлично. Например, когда студентов отправили в колхоз на целый месяц убирать морковку, Хотиненко любил после работы в полях взять в руки гитару и побаловать уставших товарищей чем-нибудь из Битлов.

- Все песни Битлз наизусть знал, все подбирать умел, - вспоминала Оксана Черкасова, однокурсница Владимира Хотиненко. - В то время как раз самая популярная музыка была, но так здорово ее играть получалось не у каждого.

Режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной на церемонии открытия XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Режиссер Владимир Хотиненко с супругой Татьяной на церемонии открытия XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотиненко с другом Александром Кротовым даже основали студенческую рок-группу, которую назвали… «Машина времени». Говорят, что у студентов-архитекторов Свердловска она была даже популярнее одноименной группы Макаревича.

- Ой, как Сашка по барабанам лупил – они даже ломались! – вспоминал однажды Владимир Хотиненко, приехав в родной вуз. – А какие концерты скандальные устраивали. Нам даже технику отключали!

Мало кто знает, но свои первые фильмы Владимир Хотиненко снял именно в стенах Свердловского архитектурного института. Он делал короткометражки в коридорах альма-матер. В качестве актеров выступали друзья и товарищи по студенческому клубу и молодежному театру. Отличился Владимир Хотиненко, и когда пришла пора писать дипломную работу. Он придумал проект плавающей атомной электростанции, настолько футуристичный, что в жизнь его так и не воплотили.

На кинофестивалях Владимир Хотиненко любит позировать фотожурналистам в такой необычной позе.

На кинофестивалях Владимир Хотиненко любит позировать фотожурналистам в такой необычной позе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я когда студентом был, мы бегали смотреть его защиту. У Владимира Хотиненко был прекрасный дипломный проект, посвященный атомной станции, - вспоминает Владимир Колясников, один из сотрудников вуза. - Причем к нашей Белоярской АЭС проект не имел отношения. Он оканчивал кафедру промышленной архитектуры, поэтому ему и нужно было спроектировать промышленный объект. Хотиненко в институте пользовался повышенным вниманием. Популярный студент был.

РИСОВАЛ В АРМИИ ДЕМБЕЛЬСКИЕ АЛЬБОМЫ СОСЛУЖИВЦАМ

Умение рисовать сослужило Владимиру Хотиненко хорошую службу, когда он отправился в армию. Старшие товарищи постоянно обращались к нему за помощью, когда нужно было красиво оформить дембельский альбом.

- Его освобождали от многих нарядов, лишь бы он всем оформлял дембельские альбомы, - рассказывает Светлана Тарик, режиссер по монтажу, работавшая с Владимиром Хотиненко на многих фильмах. – А потом он попал на творческую встречу с Никитой Михалковым и заболел кино.

Путь в кино для Владимира Хотиненко начался с обучения в мастерской Никиты Михалкова.

Путь в кино для Владимира Хотиненко начался с обучения в мастерской Никиты Михалкова.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Встреча эта состоялась, когда Хотиненко в армии дали отпуск, и он поехал в Свердловск. Там-то будущий режиссер по совету товарища и попал на творческую встречу Михалкова с молодежью. Поэтому, когда служба в армии подошла к финалу, Владимир Хотиненко пошел работать не архитектором, а на Свердловскую киностудию ассистентом художника. Он, например, помогал во время съемок фильма известного советского режиссера Ярополка Лапшина «Дым отечества» - об ученом Михайло Ломоносове.

А после того, как Владимир Хотиненко окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерской Никиты Михалкова, его на Свердловскую киностудию взяли уже режиссером.

- Он во все времена был замечательный. У него невероятное трудолюбие и потребность в получении новых знаний, - рассказывает Светлана Тарик. - Он ведь не один молодой пришел на Свердловскую киностудию в начале 80-х. У некоторых был апломб, а больше ничего. А этот человек пробился выше некуда. Он невероятно много читает, невероятно образован.

Владимир Хотиненко снимает серьезные фильмы. Но сам и развлекательное кино жалует. Тут, например, он на премьере кинокомикса «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Владимир Хотиненко снимает серьезные фильмы. Но сам и развлекательное кино жалует. Тут, например, он на премьере кинокомикса «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первую режиссерскую работу «Один и без оружия» зрители приняли без особых оваций. Но зато вторая лента «Зеркало для героя» сделала его знаменитым на весь мир. По сюжету фильма главные герои постоянно просыпались в одном и том же дне и вынуждены были проживать его снова и снова. Почти «День сурка», только советский и снятый за шесть лет до картины с Биллом Мюреем.

- Владимир Иванович, как человек интеллигентный, говорил, что иногда одна идея приходит в головы разным людям, - вспоминает Светлана Тарик. – Но, в принципе, мы в съемочной группе между собой считаем, что свистнули они у нас идею, да, позаимствовали.

ПОКА СНИМАЛИ ФИЛЬМ, В СТРАНЕ СЛУЧИЛСЯ АВГУСТОВСКИЙ ПУТЧ

Екатеринбург часто можно увидеть в ранних работах Владимира Хотиненко. Но, пожалуй, ярче всего наш город засветился в «Патриотической комедии» 1992 года, где все действие происходит на берегах Городского пруда, а Белый дом и Макаровский мост – полноценные герои повествования. Причем этот фильм интересен еще и тем, что в нем в кадр попало историческое событие.

- Съемки шли как раз во время Августовского путча 1991 года и в фильм попал документальный кадр, как на Белом доме меняется флаг, - рассказывает Светлана Тарик. – Сегодня пришли – флаг красный. Завтра начали снимать – флаг уже другой. Это документальные кадры. Повезло, что наша декорация для съемок находилась напротив Дома правительства.

На съемках фильма «Патриотическая комедия» в Париже. Владимир Хотиненко в красном шарфе слева. Также на снимке можно увидеть актера Сергея Маковецкого. Фото: предоставлено Светланой Тарик.

На съемках фильма «Патриотическая комедия» в Париже. Владимир Хотиненко в красном шарфе слева. Также на снимке можно увидеть актера Сергея Маковецкого. Фото: предоставлено Светланой Тарик.

Переехав работать в Москву, Владимир Хотиненко продолжил привлекать к работе над своими фильмами товарищей, с которыми трудился еще на Свердловской киностудии. Коллеги говорят, что он никогда не забывал друзей, с которыми вместе добивался успеха. Но требователен он был всегда.

- Когда шел процесс озвучания фильма «Макаров» в Москве, у нас в студии была корреспондент Алина Силикашвили. Сергей Маковецкий никак не мог озвучить сцену, в которой он ищет пистолет и кричит «Макаров! Макаров! Макаров!». И это повторялось, повторялось, повторялось… Сидели долго, смена большая, из времени вышли. Поздно все покинули площадку, и вот журналистка обратилась к моей помощнице: «У меня сложилось такое ощущение, что режиссер выжимает вас, как лимоны». А та сидит и говорит: «Да, но лимоны рады этому», - смеется Светлана Тарик.

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