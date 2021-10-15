После учебы Вячеслав Бутусов проектировал станцию метро Екатеринбурга.

Жители Екатеринбурга считают Вячеслава Бутусова своим земляком, хотя родился он вообще-то в Красноярске, а на Урал переехал жить лишь в самом конце школы. А все потому, что именно здесь во время учебы в архитектурном институте он основал группу Nautilus Pompilius, с которой потом прогремел на всю страну.

Многие любят вспоминать, что если бы не получилось в музыке, то Бутусов уж точно стал бы отличным архитектором. Но в самом вузе качают головой: «Архитектор вышел бы отличный, но с музыкой не получиться не могло». В день рождения музыканта корреспонденты «Комсомолки» пообщались с теми, кто помнит еще незнаменитого Бутусова, чтобы выяснить, каким он был студентом и почему ушел из архитектуры.

ЗАПИСЫВАЛ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ КОНЦЕРТЫ В ПОДВАЛЕ ВУЗА

- Мне тогда 28 лет было, я учился в аспирантуре. В архитектурном институте мне должны были дать моего первого дипломника, которого я бы вел. И им стал студент Вячеслав Бутусов, - вспоминает Виктор Колясников, научный руководитель дипломного проекта музыканта. - Преподаватель мой тогда спросил: «Знаете Бутусова?». Я: «Нет». Преподаватель: «Он замечательно поет!»

Вячеслав Бутусов во время защиты дипломного проекта в архитектурном институте. Фото: со страницы Вячеслава Бутусова в социальной сети vk.com

В те времени поющий и играющий на гитаре студент не был чем-то необычным в Свердловском архитектурном институте. В этот вуз поступала в основном творческая молодежь. Например, за пару лет до того, как туда поступил Бутусов, его окончил с отличием Владимир Хотиненко, который потом стал режиссером. Но Вячеслав Бутусов даже на этом фоне выделялся среди молодой творческой интеллигенции.

- Помню, как я впоследствии впервые увидел своего дипломника. Шел какой-то праздник в институте, и он там пел песню «Что так сердце растревожено» (звучала в фильме «Верные друзья» 1954 года, - Прим. Ред.), - рассказывает Виктор Колясников. – Потом у нас было несколько консультаций по дипломной работе. Но их было немного, и я понял, что он с утра до вечера и даже по ночам занимался музыкой в нашем знаменитом подвале архинститута и очень уставал.

Вячеслав Бутусов на Международном музыкальном фестивале «Авторадио» Фото: Рамиль Галиев

Подвал этот располагался не в самом здании института, а в деревянном домике неподалеку, в котором работала школа юного архитектора. Там юный Бутусов с товарищами, с которыми потом они и сформируют Nautilus Pompilius постоянно репетировали. Что самое интересное – рядом находится отделение милиции. И однажды якобы на репетицию кто-то принес радио-микрофон, чтобы попробовать спеть в него. Вскоре каким-то чудом голос Бутусова стал доноситься из раций милиционеров в соседнем здании - микрофон настроился на их частоту.

- Марина, его первая супруга говорила, что «Слава в этом подвале концерты записывает и дарит мне», - вспоминает Виктор. - Они на картошке познакомились. Все студенты тогда знакомились на ней. Институты раньше всегда отправляли первокурсников на ее уборку.

ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В студенческом коллективе Бутусов был популярен. Но, по словам тех, кто его тогда знал, он «был лишен чувства звездности». И учился он прилежно, не хватая хвосты. Также и к сдаче дипломного проекта подошел – ответственно. Правда, из-за постоянных репетиций у него практически не оставалось времени, чтобы доделать чертежи.

- Помню, за несколько дней до защиты диплома, вся команда «Наутилуса» в полном составе оккупировала одну из аудиторий и чертила, рисовала тушью проект Бутусова, - рассказывает его научный руководитель.

Вячеславу Бутусову 15 октября исполнилось 60 лет. Фото: Рамиль Галиев

У дипломной работы Бутусова было сложное название «Композиционно-эстетическая организация проспекта Ленина». А суть простая – музыкант предложил переделать главную улицу Свердловска. Проект этот, говорят, до сих пор где-то хранится в архивах института. Зато сейчас в Екатеринбурге можно увидеть другую архитектурную работу Бутусова. После вуза он попал по распределению в Уралгипротранс, который тогда проектировал станции метро для Свердловска. Там музыкант проработал три года, стоя за кульманом.

– Если говорить конкретно, то он сделал чертежи облицовки колонн на станции «проспект Космонавтов», – вспоминал Спартак Зиганшин, бывший начальник Вячеслава Бутусова. – А для станции «Уралмаш» он нарисовал шаблоны для объемных букв, из которых сложена надпись «Уралмаш». Ее можно увидеть на платформе. Она на стене до сих пор висит прямо поверх путей. Вот Слава сделал эскизы, потом Уралмашзавод по этим эскизам и отлил буквы для надписи.

На вопрос о том, кто он по профессии, Вячеслав Бутусов всегда отвечает: «Архитектор» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свободное же от работы время он, как и раньше, записывал с друзьями музыкальные альбомы.

– Иногда он давал нам послушать свои записи, причем даже те, которые еще только находились в работе, – рассказывал Спартак Зиганшин. – Однажды мы всем коллективом собрались у меня дома, чтобы попеть. Слава Бутусов принес туда рабочую запись концерта «Разлука» и случайно оставил ее. Это была единственная версия, записанная на маленькой такой бобине. После этого вечера Бутусов недели две ходил, как в воду опущенный. Мы не могли понять, что случилось. И однажды он мне признался: «Я потерял рабочую запись «Разлуки», которую мы свели». А я ему: «Так она у меня дома лежит. Ты ее не потерял, а просто забыл». Он сразу расцвел после этого.