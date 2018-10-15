«Колонны в метро Екатеринбурга – его рук дело»: как Вячеслав Бутусов трудился архитектором в Свердловске

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-15T12:56:32+03:00

В день рождения знаменитого рок-музыканта, бывшие коллеги рассказали, что Бутусов спроектировал в метро Екатеринбурга и как потерял единственную запись концерта, который сделал его звездой.

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15 октября лидеру группы "Наутилус Помпилиус" Вячеславу Бутусову исполняется 57 лет. Талантливый музыкант любит повторять, что не считает себя певцом, а если его спрашивают, кто он по профессии, то Бутусов гордо отвечает: «Я – архитектор». В юности рок-музыкант окончил Свердловский архитектурный институт и даже три года полноценно трудился по специальности – по восемь часов в день стоял с рейсфедером перед кульманом (первое – это устройство вроде ручки для черчения тушью, второе – доска, установленная под углом, к которой крепится лист бумаги). И не абы что чертил, а станции Свердловского метрополитена! В день рождения рокера, "КП" поговорила с его бывшими коллегами.

БУТУСОВ ПРОЕКТИРОВАЛ ИНТЕРЬЕР СВЕРДЛОВСКОГО МЕТРО

– Слава к нам в Уралгиптротранс попал по распределению после института, – вспоминает Марина Крылова, бывшая коллега Вячеслава Бутусова. – Тогда строилось метро в Свердловске и наше предприятие выиграло конкурс на проектирование трех станций. Для этого был создан специальный отдел. Вот Бутусова к нам в отдел метрополитена и назначили.

Вячеслав Бутусов на рабочем месте. Доска с прикрепленным к нему чертежом называется кульман. Фото: dubikvit.livejournal.com

Проработал Вячеслав Бутусов в этом отделе три года. Все это время он, как и его коллеги, занимался чертежами для строящегося метрополитена.

– Смотрели фильм «Самая обаятельная и привлекательная»? – говорит Марина Крылова. – Помните место, в котором работала Надя Клюева – большое помещение и все корпят над чертежами. Вот у нас примерно также выглядело. За одним кульманом стояла я. За другим Бутусов. И еще десятки архитекторов вместе с нами. И все трудятся над чертежами метро.

Сам Бутусов входил в группу, которая занималась интерьерами станций «Проспект Космонавтов» и «Уралмаш».

– Если говорить конкретно, то он сделал чертежи облицовки колонн на станции «проспект Космонавтов», – вспоминает Спартак Зиганшин, бывший начальник Вячеслава Бутусова. – А для станции «Уралмаш» он нарисовал шаблоны для объемных букв, из которых сложена надпись «Уралмаш». Ее можно увидеть на платформе. Она на стене до сих пор висит прямо поверх путей. Вот Слава сделал эскизы, потом Уралмашзавод по этим эскизам и отлил буквы для надписи.

На станции метро «Проспект Космонавтов» Вячеслав Бутусов проектировал облицовку вот этих блестящих колонн.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРВЫЕ ПЕСНИ ОЦЕНИВАЛИ КОЛЛЕГИ-АРХИТЕКТОРЫ

Уже в ту пору Вячеслав Бутусов выступал с друзьями и записывал альбомы. О том, что он не только архитектор, но и музыкант, знали все его коллеги.

– Слава все время что-нибудь писал в своем блокноте – тексты, стихи, – вспоминает Марина Крылова. – На работе он либо писал, либо чертил, либо спал.

Не высыпался будущая рок-звезда из-за репетиций и записей песен, которые он проводил с друзьями по ночам на квартире одного из них.

– Иногда он давал нам послушать свои записи, причем даже те, которые еще только находились в работе, – рассказал Спартак Зиганшин. – Однажды мы всем коллективом собрались у меня дома, чтобы попеть. Слава Бутусов принес туда рабочую запись концерта «Разлука» и случайно оставил ее. Это была единственная версия, записанная на маленькой такой бобине. После этого вечера Бутусов недели две ходил, как в воду опущенный. Мы не могли понять, что случилось. И однажды он мне признался: «Я потерял рабочую запись «Разлуки», которую мы свели». А я ему: «Так она у меня дома лежит. Ты ее не потерял, а просто забыл». Он сразу расцвел после этого.

15 октября Вячеславу Бутусову исполнилось 57 лет.Фото: Рамиль Галиев

Альбом «Разлука» был третьим в творчестве группы «Наутилус Помпилиус», в которой выступал Бутусов. Она считается одной из лучших его работ, которая прославила Вячеслава Бутусова вместе с группой на всю страну.

– Когда Слава стал известным гастролирующим музыкантом, он не забыл нас. Периодически заходил, чтобы дать билеты на свой концерт, – вспоминает Спартак Зиганшин. – Мы сразу, как только Бутусов устроился к нам на работу, поняли, что однажды он уйдет в музыку. Иллюзий больших не питали, что он продолжит карьеру архитектора.