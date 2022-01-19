В Екатеринбурге первоклассник обморозил руки на физкультуре

В школе ведется внутреннее расследование. Фото: «Яндекс.Карты», страница мамы мальчика «ВКонтакте»

В Екатеринбурге ученик первого класса обморозил руки на уроке физкультуры. Мальчик учится в школе № 98 в поселке Садовый. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала мама ребенка Екатерина.

- Обращался к учителю, что забыл варежки в рюкзаке, тот в ответ занимался другими учениками, - написала женщина.

Екатерина отметила, что другие родители в общем чате винят ее. По словам мамы, они считают, что она должна была позаботиться о варежках.

- Да и отец алименщик их поддерживает. Маразм! – заключила Екатерина.

Она заявила, что ребенок получил обморожение двух кистей первой степени. На момент публикации комментарий школы получить не удалось. В департаменте образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что мэрия взяла ситуацию на контроль.

- В школе ведется внутреннее расследование. Классный руководитель поддерживает связь с семьей, - отметили там.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура Свердловской области. Ведомство организовало проверку. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время учебного процесса.

Ранее, в сентябре 2021 года, в Екатеринбурге ребенок получил травму в детском саду № 283. По словам отца мальчика, ребенок открыл калитку, она распахнулась до конца, захлопнулась обратно и ударила малыша. Ребенок получил рассечение брови. Отец заявил, что калитка давно сломана, а администрация садика не реагирует на обращения.

А школа №2 в Каменске Уральском выплатит 150 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, на голову которому упала сосулька. Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Девятилетний мальчик стоял на крыльце школы и ждал классного руководителя. В этот момент на ребенка упала сосулька. Мальчик заплакал. Одноклассники позвали учителя. Уже в школе стало понятно, что у ребенка на голове рана.

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