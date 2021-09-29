Уральская школа выплатит 150 тысяч рублей ученику, на которого упала сосулька

Девятилетний мальчик стоял на крыльце школы и ждал своего классного руководителя, когда на него упала сосулька Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №2 в Каменске Уральском выплатит 150 тысяч рублей компенсации морального вреда ученику, на голову которому упала сосулька. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Девятилетний мальчик стоял на крыльце школы и ждал своего классного руководителя. В этот момент на ребенка упала сосулька. От неожиданности и боли мальчик заплакал. Одноклассники позвали учителя. Уже в школе стало понятно, что у ребенка на голове рана.

- После оказания первой помощи ребенок был госпитализирован и неделю лечился в стационаре, ему были наложены швы. Затем он находился на домашнем лечении, - говорится в сообщении облсуда.

Мама школьника подала иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Родитель хотела взыскать со школы 300 тысяч рублей за моральный вред и три тысячи за судебные расходы. Суд частично удовлетворил иск. С учебного заведения взыскали 50 тысяч рублей и судебные расходы.

После этого прокурор подал апелляцию, а мама обжаловала решение в Свердловском областном суде. Они хотели изменить размер компенсации. Облсуд не согласился с решением первой инстанции.

- При определении суммы компенсации он не учел возраст потерпевшего, то, что его вина в случившемся отсутствовала, что ребенок испытал сильный стресс, физические и моральные страдания, которые продолжаются до настоящего времени, - говорится в сообщении.

До падения сосульки ребенок занимался боксом. После инцидента врачи не рекомендуют мальчику заниматься этим видом спорта. Получается, что травма изменила привычный образ жизни мальчика. Основываясь на этих фактах, Свердловский суд удовлетворил апелляцию мамы и прокурора. Размер компенсации увеличили.

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