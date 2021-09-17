В Екатеринбурге ребенок получил травму, ударившись об калитку детского сада

Малыш рассек бровь, ударившись об калитку детского сада №283 Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге 16 сентября ребенок получил травму, ударившись об калитку детского сада №283. Об этом группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург» рассказал подписчик - отец пострадавшего малыша. Мужчина уверяет, что калитка в дошкольном учреждении сломана.

- Открыл калитку, она открылась до конца и сыграла в обратную сторону навстречу ребенку. Эффект пружины, вроде так. В результате ребенок рассек бровь, примерно 1-1,5 сантиметра. Многократное обращение к заведующему отремонтировать калитку еще до травмы результатов не дало, - рассказал отец ребенка.

В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию об инциденте. Также там сообщили, что ребенок получил ссадину брови из-за неаккуратно открытия калитки.

- Родитель сообщил о случившемся воспитателю и обратился в поликлинику ДГБ № 11, где врачи и обработали рану. После этого, из дома, он вызвал скорую помощь, - рассказали в департаменте образования. - Заведующий детского сада держит связь с семьей ребенка.

Кроме того, там добавили, что по их информации законные представители детей не обращались к заведующей по вопросу ремонта калитки, так как она находится в исправном состоянии.

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