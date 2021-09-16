В новой школе на Уралмаше шестикласснику разбило голову качелью

Качель после произошедшего обещали убрать Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На территории новой школы № 80 на Уралмаше шестикласснику разбило голову качелью. Об этом рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Все произошло, когда ребята гуляли после уроков.

- Раскачивал ребят, их там было 10-11 человек на одной качельке (паутинка). Отвлекся, и весь удар на голову, - рассказал Максим. - Скорую вызвали, ему зашили голову и отпустили домой.

Очевидец также отметил, что качель после произошедшего обещали убрать. Информацию об инциденте «КП-Екатеринбург» подтвердили в городском департаменте образования.

- Сотрудники школы сразу вызвали скорую помощь и оповестили родителей ребенка о случившемся. Во время ожидания скорой помощи медик оказал ученику первую доврачебную помощь. Из школы скорая помощь забрала ребенка в сопровождении родителя, - рассказали в пресс-службе департамента образования.

Также там отметили, что уже с завтрашнего дня мальчик сможет вернуться на уроки.

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