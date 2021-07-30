Смотрим новую школу №80 на Уралмаше с системой "умный дом" и дронами

На Уралмаше появилась современная школа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школа №80 на Уралмаше была достроена в апреле 2021 года. Она рассчитана на 1100 мест. 30 июля ее показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.
Вестибюль впечатляет размерами и отделкой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Эту школу мы ждали очень давно. В 2014 году ее закрыли в связи с аварийностью старого здания 1936 года постройки. Детей перевели в 72 школу. Так что это очень долгожданное событие, – говорит Алексей Орлов.
Класс химии напоминает лабораторию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чиновникам показали классы, актовый зал и зал для пресс- конференций, а также новейшее оборудование, такое как 3D-принтер и дроны. Кроме того, территория школы оснащена системой «умный дом», которая контролирует пожарную безопасность, управляет влажностью и температурой воздуха в классах.
Кабинет для младших классов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Школа очень хорошая, мы радуемся, как первоклашки. Похоже, не на школу, а на современные IT-офисы, - делится впечатлениями Евгений Куйвашев. – Скоро в эксплуатацию будут введены и другие школы, они будут не хуже. Мы уже проектируем школу в микрорайоне Солнечный. Это будет большой лицей, в котором также будут самые современные оборудование, мебель, подходы и формат обучения.
Школьная столовая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В целом, с 2021 по 2024 года в Свердловской области появится более 20-ти новых школ. Образовательные учреждения строятся не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, Красноуфимске, Серове, Арамили, Невьянске, Ревде, Нижнем Тагиле и других городах.
Зона чистоты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- И также в этом году мы открываем больше 3000 новых мест в общеобразовательных учреждениях, более двух тысяч в детских садах, - добавил мэр Екатеринбурга.
Руководство области и города внимательно проинспектировали новую школу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Школьная атрибутика 21 века
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спортзал с дронами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здание школы оснащено системой "умный дом"
Фото: Алексей БУЛАТОВ