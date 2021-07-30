Смотрим новую школу №80 на Уралмаше с системой "умный дом" и дронами

На Уралмаше появилась современная школа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №80 на Уралмаше была достроена в апреле 2021 года. Она рассчитана на 1100 мест. 30 июля ее показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Вестибюль впечатляет размерами и отделкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эту школу мы ждали очень давно. В 2014 году ее закрыли в связи с аварийностью старого здания 1936 года постройки. Детей перевели в 72 школу. Так что это очень долгожданное событие, – говорит Алексей Орлов.

Класс химии напоминает лабораторию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновникам показали классы, актовый зал и зал для пресс- конференций, а также новейшее оборудование, такое как 3D-принтер и дроны. Кроме того, территория школы оснащена системой «умный дом», которая контролирует пожарную безопасность, управляет влажностью и температурой воздуха в классах.

Кабинет для младших классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Школа очень хорошая, мы радуемся, как первоклашки. Похоже, не на школу, а на современные IT-офисы, - делится впечатлениями Евгений Куйвашев. – Скоро в эксплуатацию будут введены и другие школы, они будут не хуже. Мы уже проектируем школу в микрорайоне Солнечный. Это будет большой лицей, в котором также будут самые современные оборудование, мебель, подходы и формат обучения.

Школьная столовая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом, с 2021 по 2024 года в Свердловской области появится более 20-ти новых школ. Образовательные учреждения строятся не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, Красноуфимске, Серове, Арамили, Невьянске, Ревде, Нижнем Тагиле и других городах.

Зона чистоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И также в этом году мы открываем больше 3000 новых мест в общеобразовательных учреждениях, более двух тысяч в детских садах, - добавил мэр Екатеринбурга.

Руководство области и города внимательно проинспектировали новую школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьная атрибутика 21 века Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортзал с дронами Фото: Алексей БУЛАТОВ