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Недвижимость30 июля 2021 14:29

Смотрим новую школу №80 на Уралмаше с системой "умный дом" и дронами

Старое здание снесли еще в 2014 году, так как оно было в аварийном состоянии
Татьяна САМОЙЛОВА
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На Уралмаше появилась современная школа

На Уралмаше появилась современная школа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школа №80 на Уралмаше была достроена в апреле 2021 года. Она рассчитана на 1100 мест. 30 июля ее показали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Вестибюль впечатляет размерами и отделкой

Вестибюль впечатляет размерами и отделкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эту школу мы ждали очень давно. В 2014 году ее закрыли в связи с аварийностью старого здания 1936 года постройки. Детей перевели в 72 школу. Так что это очень долгожданное событие, – говорит Алексей Орлов.

Класс химии напоминает лабораторию

Класс химии напоминает лабораторию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновникам показали классы, актовый зал и зал для пресс- конференций, а также новейшее оборудование, такое как 3D-принтер и дроны. Кроме того, территория школы оснащена системой «умный дом», которая контролирует пожарную безопасность, управляет влажностью и температурой воздуха в классах.

Кабинет для младших классов

Кабинет для младших классов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Школа очень хорошая, мы радуемся, как первоклашки. Похоже, не на школу, а на современные IT-офисы, - делится впечатлениями Евгений Куйвашев. – Скоро в эксплуатацию будут введены и другие школы, они будут не хуже. Мы уже проектируем школу в микрорайоне Солнечный. Это будет большой лицей, в котором также будут самые современные оборудование, мебель, подходы и формат обучения.

Школьная столовая

Школьная столовая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом, с 2021 по 2024 года в Свердловской области появится более 20-ти новых школ. Образовательные учреждения строятся не только в Екатеринбурге, но и в Верхней Пышме, Красноуфимске, Серове, Арамили, Невьянске, Ревде, Нижнем Тагиле и других городах.

Зона чистоты

Зона чистоты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- И также в этом году мы открываем больше 3000 новых мест в общеобразовательных учреждениях, более двух тысяч в детских садах, - добавил мэр Екатеринбурга.

Руководство области и города внимательно проинспектировали новую школу

Руководство области и города внимательно проинспектировали новую школу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьная атрибутика 21 века

Школьная атрибутика 21 века

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортзал с дронами

Спортзал с дронами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание школы оснащено системой "умный дом"

Здание школы оснащено системой "умный дом"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после 3 лет реконструкции открыли школу №80 на Уралмаше