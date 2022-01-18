Уральский вуз с февраля будет пускать только студентов с QR-кодом

Речь идет только о входе в учебные корпуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) с февраля будет пускать в здание вуза только студентов с QR-кодами или справкой о вакцинации. Об этом учебное заведение сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Свердловской области о вакцинации студентов старше 18 лет от COVID-19 с 1 февраля 2022 года вход в учебные корпуса УГЛТУ будет осуществляться при предъявлении QR-кодов и справки о вакцинации, - говорится в сообщении.

При этом УГЛТУ 20 января на базе профилактория на Сибирском тракте, 31А организует пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать с 09:30 до 13:00. Однако, чтобы попасть на прививку, нужно зарегистрироваться. Это можно будет сделать до 18 января.

Вакцинировать в этом пункте будут только российский студентов, которым уже есть 18 лет. Также там можно будет пройти ревакцинацию. Студенты при регистрации должны указать вакцину, которую хотят поставить. На выбор им предложены «Спутник V» и «Спутник Лайт». При себе на прививке нужно будет иметь копию паспорта, полиса и СНИЛСа.

Ранее, в ноябре 2021 года, Уральский федеральный университет заявил, что студенты должны загрузить файл с QR-кодом о вакцинации, либо о перенесенной болезни в свой личный кабинет. При этом сделать это учащиеся должны были до 20 ноября 2021 года. Эти данные должны были помочь университету принять решение, в каком формате вести занятия.

А в декабре 2021 года замгубернатора Павел Креков объявил, что невакцинированных студентов в Свердловской области отстранят от учебы. Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Первый компонент прививки от коронавируса они должны поставить до 1 февраля 2022 года, а второй – до 1 марта 2022 года.

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