В УрФУ объяснили, зачем студентам QR-коды в вузе

. По статистике университета, более 80 % сотрудников вакцинированы, имеют медотвод или переболели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном все учащиеся должны загрузить файл с QR-кодом о вакцинации, либо о перенесенной болезни. Эти данные, с подтверждающим сертификатом они должны разместить в своем личном кабинете. Об этом сообщил союз студентов в официальном телеграмм-канале.

В сообщении сказано, что это необходимо студентам для обучения и проведения мероприятий. Свой электронный документ учащиеся будут загружать в систему личного кабинета до 20 ноября 2021 года. Также, эти данные помогут университету принять решение, в каком формате вести занятия.

- Зная, есть ли достаточный уровень коллективного иммунитета, вуз будет принимать решение об организации учебного процесса. Кроме того, полученные сведения позволят решить, когда студенты вернутся к привычным в жизни вуза событиям: всевозможным лекториям, творческим дебютам, акции «Время карьеры», спортивным соревнованиям, - сообщает союз студентов.

Кроме того, эта информация поможет сотрудникам понять, сколько учащихся поставили прививку вне университетской медсанчасти. По статистике университета, более 80 % сотрудников вакцинированы, имеют медотвод или переболели. Ранее, студенты рассказывали, что их предупреждали про загрузку QR-кода в систему.