«Планировали летом пожениться»: уралец покончил с собой после ссоры с девушкой

Житель Североуральска Евгений Брюхов познакомился с Ольгой Сымовой осенью прошлого года в компании общих друзей. Фото: предоставлено Андреем Брюховым.

Житель Североуральска Евгений Брюхов познакомился с Ольгой Сымовой осенью прошлого года в компании общих друзей. Тогда и ему, и ей было по 32 года. Поэтому они практически сразу же стали жить вместе. Единственное, что омрачало жизнь молодых – это отсутствие работы. Евгений подрабатывал на частной ферме, но этого заработка было недостаточно.

- Оля и Женя приняли решение уехать на вахту в Великий Новгород. Им предложили работу на птицефабрике: Оле - на кухне, а Евгению - в цеху. Периодически Евгений звонил брату в Ревду, говорил, что у них все нормально, - рассказывает «КП»-Екатеринбург подруга пары Анна Юсупова. - А в новогодние праздники они выпили и разругались. Оля даже дала ему пощечину. Когда все утряслось, Женя четыре дня присылал Оле видео с извинениями. Но она была категорична, говорила, что она хочет с ним расстаться.

В морге Великого Новгорода Андрея предупредили, если он не приедет до 17 января, то Евгения похоронят за счет государства. Фото: предоставлено Андреем Брюховым.

А утром 12 января в 8:53 Анне Юсуповой пришла смс от Ольги: «Жени больше нет». Оказалось, что мужчина не смог пережить ссору с девушкой и покончил жизнь самоубийством. Его тело Ольга нашла в подъезде общежития, где они жили.

Житель Ревды Андрей Брюхов по пути на работу получил страшные новости от друзей после новогодних праздников. Они позвонили ему днем, 12 января и сказали, что его брата Евгения Брюхова больше нет.

- Он еще 11 января мне писал, что хочет сделать клип для своей девушки. Я смонтировал и отправил. А потом смотрю, а его в сети нет. Сразу стал искать номер Оли. Когда созвонились, она мне все и рассказала, винила себя в его смерти. Лишь бы она с собой ничего не сделала. Они специально поехали на работу туда, чтобы денег накопить и летом пожениться, - вздыхает Андрей.

Его тело Ольга нашла в подъезде общежития, где они жили. Фото: предоставлено Андреем Брюховым.

Теперь Андрей хочет забрать тело брата обратно на Родину. В морге Великого Новгорода его уже предупредили, если он не приедет до 17 января, то Евгения похоронят за счет государства.

- Чтобы перевезти тело из Великого Новгорода в Серов нужно от 110 000 до 170 000 рублей. Но таких денег у нас нет, - добавляет брат Евгения. – Кредит в банке мне тоже не одобрили.

Теперь Андрей Брюхов собирает деньги, чтобы родные смогли проститься с Евгением. Андрей вместе с другом намерен выехать в Великий Новгород уже в эти выходные. Жители Серова уже организовали сбор, в поддержку семьи Брюховых. Пока удалось собрать только 650 рублей.

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