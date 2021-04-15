Выехавшая на место следственно-оперативная группа не усмотрела в случившемся криминала Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 мая в Екатеринбурге покончил с собой майор полиции.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, тело 40-летнего майора полиции по имени Михаил было обнаружено на берегу Исети – в районе Белинского.

Наш собеседник уточнил, что Михаил работал оперативным дежурным в отделе полиции №5. У него остались 7-летний сын и 5-летняя дочь.

На место выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что в произошедшем криминала нет.

— На место происшествия выезжали представители руководства УМВД по Екатеринбургу. Сотрудник полиции, о котором идет речь, находился вне службы, в гражданской одежде. Обстоятельства, побудившие его совершить такой поступок, сейчас устанавливаются. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение, — рассказал начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В СКР также подтвердили факт смерти полицейского. Сейчас следователи проводят по факту смерти майора проверку и устанавливают возможных очевидцев трагедии.

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