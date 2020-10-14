В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой на рабочем месте

В Росгвардии обещали оказать помощь семье погибшего. Фото: Александр ГЛУЗ

Как стало известно «Комсомольской правде», накануне на улице Военной в воинской части произошла трагедия – был найден мертвым 30-летний лейтенант. Как рассказал источник в правоохранительных органах, погибший служил в Росгвардии в штабе радиационной, химической и биологической защиты. В самом ведомстве информацию о гибели подтвердили.

- По данному факту проводится проверка, - подтверждают в пресс-службе Росгвардии по Уральскому округу. - Выясняются все подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством.

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