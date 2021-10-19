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Происшествия19 октября 2021 17:21

На Уралвагонзаводе покончил с собой рабочий

30-летний мужчина пришел в цех не в свою смену и совершил суицид
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В СК пока не комментируют инцидент.

В СК пока не комментируют инцидент.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралвагонзаводе покончил с собой рабочий. 18 октября мужчина пришел в цех не в свою смену и совершил суицид. Жителю Нижнего Тагила было 30 лет.

- На территории Уралвагонзавода произошло чрезвычайное происшествие. Все обстоятельства случившегося устанавливают следственные органы. На предприятии создана и работает комиссия, - сообщили «КП» в пресс-службе УВЗ.

В СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти студента колледжа искусств.