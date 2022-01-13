Анна Данилова, больше известная жителям, как «живая Барби» защитила землячку от хэйтеров. Фото: instagram - аккаунт Анны Даниловой.

Певица Клава Кока проводит новогодние каникулы на горнолыжном курорте во Франции. Компанию в Куршавеле ей составляет Ольга Бузова. Девушки ежедневно радуют подписчиков своими задорными видео. Однако одно из них разлетелось по соцсетям и вызвало негативную реакцию подписчиков. Поклонники решили, что Клава сняла подругу в подвыпившем состоянии, когда обе возвращались со спа-процедур.

На видео отреагировал певец Дима Билан, который осудил Клаву Коку за то, что она выложила провокационное видео в сеть, и назвал певицу мелочной. А вот блогерша из Екатеринбурга Анна Данилова, больше известная жителям, как «живая Барби» защитила землячку от хэйтеров.

- Вчера все накинулись на Клаву Кокку, мол, так друзья не поступают и такие видео с пьяными ляпами в Инет не сливают! Зачем она так с Бузовой? Вот смотрю я на Клаву и, что я вижу? Очень приятную красивую девушку, всего добившуюся самостоятельно, а не через дешёвые ТВ-шоу. А именно через талант! Её песни возглавляют все чарты, ее лицо висит на билборде Нью-Йорка, она - популярный артист и звезда лейбла BlackStar! - пишет в своем Instagram Анна Данилова. – Вот, Бузова едет на подъёмнике и её язык заплетается. Вот она танцует с вываленным языком и зачем-то похлопывает себя по причинному месту. Но это - ещё не самые весёлые видео. Самые весёлые опубликовала Клава. Но я её, в отличие от Билана, не осуждаю.

В свою очередь, ей сполна достается от хэйтеров за слишком кукольный вид. Фото: instagram - аккаунт Анны Даниловой.

По мнению блогерши, алкоголь в таких количествах не украшает ни одну женщину. Она утверждает, что в компании Black Star пристрастие к алкогольным напиткам совершенно не приветствуется.

- Экс-босс Тимати категорически не пьёт никогда, так как у него природная непереносимость алкоголя. А в райдере молодых артистов ничего крепче колы – вы не найдете, - пишет Анна Данилова.

Помимо этого, Анна Данилова уверенна, для того, чтобы добиться успеха, надо работать, а не «бухать». Фото: instagram - аккаунт Анны Даниловой.

Также красавица рассказала, что основатель звездного лэйбла Павел и его жена певица Ханна позволяют себе только несколько бокальчиков шампанского на светских раутах. Помимо этого, Анна Данилова уверенна, для того, чтобы добиться успеха, надо работать, а не «бухать».

- В вылизанной реальности Instagram Ольга похожа на милую девочку, а в реальности это - отёкшая баба с алкогольной зависимостью, какую нам и показала хорошая девочка Клава, - заключает блогерша.

По мнению блогерши, алкоголь в таких количествах не украшает ни одну женщину. Фото: instagram - аккаунт Анны Даниловой.

Сама Анна Данилова ежедневно делится кадрами о своей светской жизни и похудении. По своим методикам ей удалось сбросить 27 килограммов. Живая Барби посещает фитнес-зал и прибегает к помощи косметологов и пластических хирургов. В свою очередь, ей сполна достается от хэйтеров за слишком кукольный вид.

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